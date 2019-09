CORPO DE JOVEM DE 15 ANOS É ENCONTRADO EM TERRENO NO BAIRRO SÃO CONRADO

19/09/19 - 09:45:33

O corpo de um jovem de apenas 15 anos, foi localizado na tarde desta quarta-feira (18), encontrado enterrado em uma cova rasa, em um terreno na região conhecida como “chiqueiro” no bairro São Conrado em Aracaju. Ele apresentava quatro marcas de tiros de arma de fogo na cabeça.

As informações passadas pela avó do jovem são de que ele saiu de casa no último sábado (14) com alguns colegas para uma festa e não retornou mais. Ainda segundo a avó, o adolescente tinha envolvimento com drogas.

O corpo, que já estava em estado de decomposição, foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames complementares.

A policia vai investigar o caso.