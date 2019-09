Correios homenageia Hebe Camargo, dama da TV brasileira

19/09/19 - 14:36:28

Os Correios lançam, nesta quinta-feira (19), o terceiro selo da série Mulheres Brasileiras que Fizeram História – Hebe Camargo. A emissão filatélica, que homenageia a dama da televisão brasileira e uma das maiores comunicadoras de todos os tempos, acontecerá na Sala São Paulo, em evento reservado na capital paulista, durante a pré-estreia do filme Hebe – A Estrela do Brasil. O evento contará com as presenças do filho da apresentadora, Marcello Camargo, e do sobrinho Claudio Pessutti.

Para Marcello Camargo, o selo é uma demonstração do carinho mútuo que existe entre a apresentadora e o público brasileiro. “É uma alegria muito grande e um orgulho imenso ver o rosto da minha mãe nos selos do Correio brasileiro, pois ela amava demais o Brasil e os Correios estão presente do Oiapoque ao Chuí”, disse o filho da artista.

Nascida em Taubaté/SP, em 1929, Hebe iniciou sua carreira como cantora de rádio na década de 1940. Na Rádio Tupi, em 1950, lançou suas primeiras canções “Oh! José” e “Quem Foi que Disse”. Já conhecida como “A estrela de São Paulo”, a principal artista do rádio da cidade atuou decisivamente na criação da primeira rede de televisão brasileira, a Rede Tupi. Convidada por Assis Chateaubriand, participou da primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira, em São Paulo.

Em 1955, Hebe apresentou o primeiro programa feminino da TV brasileira, “O Mundo é das Mulheres”, dirigido por Walter Forster. Em 1959 lança seu primeiro disco, Hebe e Vocês. Considerada a maior entrevistadora do Brasil, Hebe recebeu diversas personalidades como Neil Armstrong, Edith Piaf, Christian Barnard, Amália Rodrigues e Julio Iglesias ainda nas décadas de 1960 e 1970. Em 1966, após afastar-se da televisão por causa do nascimento de seu filho, retorna com o programa “Hebe”, que ficou no ar por mais de 40 anos, percorrendo várias emissoras.

A biografia de Hebe Camargo é extensa. Sua trajetória de sucesso passa pelo rádio, televisão, revistas, campanhas publicitárias, sempre com índices surpreendentes de audiência, o que a tornou a personalidade feminina de maior projeção no cenário da comunicação de massa e no meio artístico brasileiro.

Sobre o selo

A terceira emissão da série Mulheres Brasileiras que Fizeram História é composto por uma folha de 18 selos. Com borda na cor magenta, a imagem é uma foto que foi tirada em 2003, no estúdio do fotógrafo Chico Audi. No canto superior esquerdo, está o título da emissão e, no canto superior direto, desenhos estilizados de estrelas e uma câmera de TV. Foram usadas técnicas de fotografia e computação gráfica.

Fonte e foto assessoria