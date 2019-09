CPSE REALIZARÁ OPERAÇÃO “LIMPEZA DO MAR” NA ORLA DO POR DO SOL, NO MOSQUEIRO

19/09/19 - 14:50:25

A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) realizará no próximo sábado, dia 21 de setembro, das 14h às 17h, mais uma edição da Operação Limpeza do Mar, na Orla do Por do Sol, no Rio Vaza-Barris, Povoado Mosqueiro.

O evento será em proveito do Dia Mundial de Limpeza dos Mares Praias, que é muito mais que uma ação de limpeza em si, pois buscará conscientizar a todos da problemática do descarte incorreto do lixo e o quão isso é prejudicial ao meio ambiente e as espécies que habitam os mares.

A campanha contará com o apoio do Grupo Escoteiros do Mar Baden-Powell, voluntários da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, praticantes de Stand-up Paddle, proprietários de embarcações, ribeirinhos e representantes da cadeia do setor náutico.

Da assessoria