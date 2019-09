Doenças causadas por mosquito discutidas na Assembléia Legislativa

19/09/19 - 05:06:33

O combate ao mosquito Aedes Aegipty e a prevenção de doenças estarão em debate durante sessão de especial no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, pela diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Mércia Feitosa. A propositura é da deputada Goretti Reis (PSD).

“Faremos uma sessão especial para falar dos casos de Zika, Chikungunya e dengue que estão acontecendo no estado de Sergipe e de que forma a sociedade pode se organizar para que haja uma redução, pois somente este ano foram 11 óbitos que aconteceram por dengue hemorrágica’, lamenta.

A deputada lembrou que os criadouros do mosquito estão dentro dos domicílios. “Então precisamos da intervenção não só do poder público, mas também da sociedade para que o cidadão tenha responsabilidade com o ambiente em que reside e muitas vezes isso não acontece e os mosquitos se proliferam, aumentando o número de casos de doenças”, afirma.

Goretti Reis destacou o anúncio de pensão vitalícia pelo governo federal, para as crianças acometidas pela Zika. “As mães precisam por causa das despesas no dia a dia, mesmo com os serviços oferecidos pelo SUS. Foi um mal causado também pelo poder público quando não fez uma intervenção de controle das doenças”, entende.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões