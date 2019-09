ELBER BATALHA QUER QUE CMA RESOLVA SITUAÇÃO SOBRE NÚMERO DE VEREADORES

19/09/19 - 08:54:27

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju vai ter que resolver o mais breve possível, um imbróglio que foi criado, desde que o vereador Evando Franca, começou a tirar licença para tratamento de saúde. As licenças requeridas pelo vereador são de 119 dias, isso porque, se for de 120 dias, o suplente precisa ser convocado.

Essa situação fez com que o vereador Elber Batalha Filho se pronunciasse, já que para ele, a Câmara precisa completar o número de vereadores na Casa, que são 24 vereadores. “Na verdade, o que eu estou dizendo é que se o vereador Evando, que todos sabem da sua postura e integridade, está enfrentando um problema de saúde. Com isso, ele precisa se manter afastado por conta da doença e sobre isso, só a família pode falar. O que estou dizendo, e volto a reafirmar, é que a Câmara precisa decidir”, disse Elber.

Para Elber, o vereador Evando Franca “não pode ser penalizado, até porque tem um longo histórico de serviços prestados à população. Por outro lado, é preciso entender que é preciso que a CMA tenha os 24 vereadores trabalhando, o que hoje não está ocorrendo”, disse.

As informações são de que quem deveria ser convocado, seria o suplente Emanuel Nascimento, já que o primeiro suplente é Camilo Lula, assumiu no lugar do professor Bittencourt, que pediu licença para assumir uma secretaria.

Quando à situação de Evando Franca, a sua licença é legal e prevista no regimento interno da Câmara, porém alguns vereadores defendem que o presidente precisa se pronunciar sobre o caso e, principalmente, formando público, quantas licenças foram solicitadas por Evando nesta legislatura.

Outro fato que precisa se tornar público é a posição do próprio vereador, através de sua assessoria jurídica ou de imprensa.