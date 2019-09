Entrega dos kits para o 1º Passeio Ciclístico da CPTran será nesta sexta-feira, 20

19/09/19 - 09:55:26

Participantes regularmente inscritos devem retirar os itens nesta sexta-feira (20) ou sábado (21) no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Em comemoração à Semana Nacional de Trânsito, a Companhia de Polícia de Trânsito da ‘Grande Aracaju’ realiza o 1º Passeio Ciclístico da CPTran. O evento esportivo acontece no próximo domingo (22), na Orla da Praia de Atalaia, na capital sergipana, e a entrega dos kits de participação aos regularmente inscritos será realizada na loja Centauro do Shopping Jardins, na sexta-feira (20) e no sábado (21), das 10h às 22h. Mais uma vez, o centro de compras localizado na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, no bairro Jardins, engaja-se no movimento nacional em promoção à direção consciente e educação no trânsito e, além de acolher o ponto de entrega dos kits, doa bicicletas para a organização do evento sortear entre os participantes.

As inscrições para o 1º Passeio Ciclístico da CPTran são gratuitas e seguem abertas até o próximo sábado (21). Os interessados devem ir à sede da CPTran, localizada anexa ao Detran/SE, na Avenida Tancredo Neves, s/n, das 7h às 19h. Para se inscrever, basta preencher o cadastro e doar dois quilos de alimento não perecível. No ato da inscrição, o ciclista recebe um número da sorte, que dará direito à participação em sorteios de bicicletas.

1ª Passeio Ciclístico da CPTran

A atividade será realizada na manhã do próximo domingo (22), integrando as ações de conscientização alusivas à Semana Nacional de Trânsito, que neste ano traz como tema ‘No Trânsito, o sentido é a vida’. A concentração acontecerá às 7h, com largada às 8h, tendo como ponto de partida o farol da Orla da Atalaia, em Aracaju (SE). Os alimentos arrecadados no ato da inscrição serão doados às instituições sociais Lar Infantil Cristo Redentor, Same, Lar de Idosos Nossa Senhora da Conceição e Instituto Espírita Amigos do Bem.

Sobre o Shopping Jardins

