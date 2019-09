Faculdade Uninassau Aracaju recebe nova turma de jovens aprendizes

19/09/19 - 16:35:24

Os alunos se preparam para inserção no mercado de trabalho

Por: Suzy Guimarães

A Escola de Jovem Aprendiz da Faculdade UNINASSAU Aracaju recebeu, neste mês de setembro, uma nova turma. Os alunos, que estarão por um ano estudando na instituição, estão sendo preparados para ingressar no mercado de trabalho. Alguns deles poderão ser contratos pela Instituição de Ensino Superior (IES), enquanto outros podem ser selecionados por empresas parceiras.

O objetivo do projeto é formar jovens capacitados para se inserirem no mercado de trabalho. A UNINASSAU, que é oficialmente habilitada para formar jovens aprendizes, visa viabilizar o emprego para os estudantes, oferecendo formação nas dependências da própria Faculdade.

A analista de Carreiras da Instituição, Rayane Brito, explica que as empresas mantêm contado com a IES através do Núcleo de Trabalhabilidade Emprego Carreira (NTEC) e, formada a parceria, os jovens passam a frequentar as aulas na instituição. Posteriormente, poderão ser contratados pela empresa. “Já tivemos inúmeros casos de jovens que foram integrados a empresas após serem formados pela Escola de Jovem Aprendiz da UNINASSAU”, atenta Rayane.

Na nova turma, os jovens estão sendo preparados para atuar em uma empresa telemarketing que mantém parceria com a Faculdade. Além disso, a UNINASSAU também deve absorver alguns destes jovens, que se tornarão funcionários da Instituição.