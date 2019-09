Governo estudará implantação de sistema pra lavratura de BO por meio de aplicativo pela PM

19/09/19 - 10:32:55

Sistema foi apresentado pelo secretário executivo do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, o coronel Marcello Martinez Hipólito. Estados do Piauí, Rondônia e São Paulo já aderiram ao método

O governador Belivaldo Chagas recebeu na tarde desta quarta-feira (18), o secretário executivo do Conselho Nacional de Comandantes Gerais (CNCG) e coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, Marcello Martinez Hipólito. Ele foi apresentar o Sistema de Atendimento Policial ao Cidadão, que é utilizado pela Segurança Pública do seu estado, ao governador. A reunião contou com a participação do deputado estadual capitão Samuel, e mais seis coronéis da Polícia Militar de Sergipe, dentre eles o subcomandante geral da corporação, coronel Paiva. O encontro foi no Palácio de Despachos.

O sistema permite que o policial militar faça a lavratura do Boletim de Ocorrência por meio de um aplicativo de celular, no local do fato, e encaminhe à Polícia Civil para apuração, de forma online. Através desse sistema, o coronel catarinense afirmou que é possível oferecer um atendimento mais eficiente e ágil à população, além de ser mais econômico. Ele disse que o banco de dados da Segurança Pública também fica mais completo.

Já aderiram a esse método de registro de BO os estados do Piauí, Rondônia e São Paulo. “Desde 2015 que não temos mais papel ao registrar um boletim de ocorrência. Tudo é feito eletronicamente, pelo celular, e uma impressora térmica imprime o comprovante do BO para acompanhamento do inquérito pela vítima”, explicou.

O governador afirmou que é importante conhecer as boas ideias que estão sendo aplicadas em outros estados e ficou de analisar a possibilidade de instituir esse novo sistema à PM de Sergipe. “Não temos problema de copiar as boas ações. Vamos saber como o Piauí implementou, já que temos realidades semelhantes, e analisar a possibilidade de empregar também em Sergipe”, disse Belivaldo Chagas.

ASN

Foto Mário Sousa