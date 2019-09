HOMEM É EXECUTADO A TIROS EM FRENTE À SUA RESIDÊNCIA NO SANTOS DUMONT

19/09/19 - 10:07:19

Um homem identificado como Roberto Souza Filho, 27 anos, foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (18) no loteamento Rosa do Sol, no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

As informações são de que Roberto estava em frente a sua residência, quando um veículo de cor prata se aproximou e elementos efetuaram os disparos.

Segundo levantamento feito pela polícia, a vitima respondia a processos e o crime pode estar ligado a acertos de conta.

O caso será investigado pela Polícia Civil e a população pode colaborar com informações por meio do Disque Denúncia 181.