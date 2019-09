Jason Neto apresenta a projeto de reforma na Orlinha da Coroa do Meio

19/09/19 - 14:15:38

Na sessão dessa quinta-feira, 19, o vereador Jason Neto (PDT) apresentou o projeto e reforçou a necessidade de reforma na Orlinha da Coroa do Meio, além da construção de um novo retorno no sentido centro/praia para acesso a área. Durante seu discurso na tribuna, o parlamentar mostrou a importância dessas obras e expôs um vídeo explicativo.

Após varias reuniões com os donos dos bares, a SMTT e a Emurb, o pedido do vereador foi aceito e houve a apresentação de um projeto. “Há dois meses eu fui procurado por donos dos bares da Coroa do Meio e me relataram sobre a situação difícil em que eles estavam passando. Procuramos os órgãos competentes e fiquei muito feliz com o projeto apresentado, pois sei que a vida daqueles comerciantes irá melhorar. Com essa reforma, a Orlinha se tornará um ponto atrativo para os sergipanos e turistas; e o retorno, que será em uma nova área, facilitará o acesso aos bares e estacionamentos’, disse Jason Neto.

Empresários

O empresário Silvio Melo, dono do restaurante Pastelão, disse que a renda dos bares esta muito prejudicada. “A localização dos nossos bares é privilegiada, fica entre o centro e a orla principal temos tudo para dar certo, mas precisamos de melhorias e principalmente que seja refeito o retorno para que nosso acesso seja mais fácil”, explicou.

Já o empresário João Joquibar, do Bar do J, enfatizou a importância do apoio do vereador. “Essa atuação vai permitir uma melhora para nós, para as nossas famílias. Também, por conta dessa melhoria, teremos condições de gerar mais emprego, e será um belo ponto para os turistas”, enfatizou o empresário.

