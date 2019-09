Na contagem regressiva para sua estreia no próximo dia 30 como apresentadora no “Se joga”, Fabiana Karla posou de calcinha e sutiã para uma campanha

Na contagem regressiva para sua estreia no próximo dia 30 como apresentadora no “Se joga”, dividindo o posto com Fernanda Gentil e Érico Bras, Fabiana Karla posou de calcinha e sutiã para uma campanha.

Em recente entrevista ao EXTRA, Fabiana Karla disse ter medo de fazer uma cirurgia para emagrecer e se disse feliz com suas curvas: “Sou medrosa! Minha filha fez, as minhas irmãs fizeram, a galera toda fez. Mas eu ainda estou resistindo, é uma questão de saúde. Mas eu não sei se é isso que eu quero por enquanto. Não condeno quem faz. E estou feliz comigo”.