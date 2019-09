O DEM se estrutura para as eleições

19/09/19 - 00:06:23

Diógenes Brayner

Trocar de partido em pleno mandato não é tão rápido. Demanda algum tempo e provoca problemas. Isso quando não há desavenças com a legenda e suplentes, sempre atentos e bem dispostos a assumir posição no legislativo. As coisas só ocorrem bem, nesse tipo de transação, quando as ‘janelas’ são abertas em períodos eleitorais. Sabe-se que os mandatos são dos partidos e não dos parlamentares – parece estranho – e há um controle para manutenção de força e recursos, nesse último caso quando se trata de deputados federais.

Há um fato que está acontecendo neste momento em Aracaju: o Democratas (DEM) está impulsionado por uma nova estrutura que se monta, para restabelecer posição que sempre teve na política sergipana. O ex-deputado federal José Carlos Machado, a quem foi entregue a direção regional da legenda, usa de toda sua habilidade e experiência para manter que já está e atrair novos aliados. Está conseguindo de forma surpreendente e o DEM será uma sigla que terá influência forte para o resultado das próximas eleições municipais, que acontecem em 2020.

Há um detalhe: novos filiados ao partido querem definições para candidaturas – tanto majoritária, quanto proporcional – com o objetivo de se situar dentro da sigla. Já há uma certa expectativa em relação a prováveis nomes que estão em aterrissando no DEM, mas que ainda dependem de decisão judicial para se desfiliar do partido em que se encontram. O tempo urge e não dá para correr o risco de ficar à deriva, na expectativa de bom tempo para aqueles que lutam por troca de partidos.

Os deputados estaduais Gilmar Carvalho (PSC) e Garibaldi Mendonça (MDB) acenam para disputar a Prefeitura de Aracaju pelo DEM, mas precisam apressar os passos em relação às suas desfiliações, para que todos tratem do assunto em conjunto e cheguem à melhor conclusão. Tem também os deputados Capitão Samuel (PSC) e Zezinho Guimarães (MDB) que demonstram interesse em vir para o Democratas e precisam por em prática o processo de mudança e começar a trabalhar na formação da legenda e sua definição.

Outros nomes fortes estão nos bastidores. Demonstram interesse em participar do pleito, mas ainda não se manifestaram. É o caso de Georlize Teles, que é filiada ao DEM há anos e já ocupou cargos como o de secretaria da Segurança Pública. Ela também quer um lugar ao sol, ou melhor, nos palanques para a Prefeitura de Aracaju. É bom não esquecer a senadora Maria do Carmo Alves que retomou a euforia política. Seu nome é citado sempre, mas ela prefere tirar de letra e deixar perdurar a dúvida.

Finalmente, o presidente regional do DEM, José Carlos Machado, não confirma nada, mas também não descarta, porque sempre foi um nome de bons votos na legenda. Machado é quem tem contato direto com os prováveis novos filiados e trabalha à exaustão para ressuscitar o DEM. Vem obtendo êxito, e até surpreendendo. Assim, não pode ser um nome que fique à parte desse processo de escolha de quem represente melhor o partido nas eleições a prefeito de Aracaju em 2020.

Desfiliação de Gilmar

O pedido de desfiliação do deputado estadual Gilmar Carvalho do PSC, já começa a andar. Ontem o juiz do caso intimou o partido para que se defenda.

*** O PSC deve receber a intimação até amanhã e terá cinco dias corridos para apresentar sua defesa.

*** Em seguida o processo segue para apreciação do Ministério Público Eleitoral (TSE).

Encontros produtivos

Da China, o senador Rogério Carvalho (PT) informa que, em encontros produtivos, tratou de investimentos na área do turismo, gás e petróleo. As relações com esta potência mundial devem ser preservadas.

*** As empresas chinesas são inovadoras, têm forte acesso a investimentos e a velocidade é uma vantagem competitiva.

Pelo voto aberto

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) vai puxar o coro pelo voto aberto na indicação de Augusto Aras para a Procuradoria Geral da República (PGR),

*** Alessandro antecipou que revelará como vota tanto na CCJ quanto no plenário da Casa, embora não seja obrigado pelo regimento interno, que prevê votação secreta.

Disputa em Glória

O delegado Jorge Eduardo está mudando o seu domicilio eleitoral e poderá ser candidato à Prefeitura de Monte Alegre, no alto sertão.

*** Apesar de não confirmar, ele pode ser candidato no grupo liderado por Alessandro Vieira.

Evandro de licença

O vereador Evandro Franca (PSD) está com Alzheimer e se afastou do mandato por licença. Caso não retorne, o vereador Camilo Feitosa (PT) assume definitivamente o mandato.

*** Camilo é filho do deputado federal João Daniel. Assumiu o mandato por ser primeiro suplente.

Solução para o caso

O vereador Elber Batalha Filho (PSB) sugeriu que a direção da Câmara dê uma solução para as licenças de 119 dias cedidas ao vereador Evandro França, para que não prejudique a Casa.

*** Sugere uma junta médica para analisá-lo, a fim de que seja declarada a vacância e assuma o suplente: “Essa Câmara não pode legislar com um vereador a menos”.

Sonoro diagnóstico

O pensador político Rômulo Rodrigues (PT) acha que o momento em Sergipe está bem diagnosticado nas genialidades dos compositores Djavan e Chico Buarque.

*** Djavan disse: “sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar”. Realidade que requer juntar um comando e ir para diálogo aberto com o povo.

*** Rômulo admite que “mais difícil está para o PT, que se nega a escutar ‘Carolina’, do aliadíssimo Chico Buarque”.

Projetos conflitantes

O problema do PT é como amalgamar os quatro projetos conflitantes e personalísticos de Rogério Carvalho, João Daniel, Eliane Aquino e Márcio Macedo.

*** Belivaldo Chagas tem como formar um grupo de saber político e enfrentar a crise.

O PT abdicou de ser direção no processo.

Momento de definições

Com o afastamento definitivo de Valmir Monteiro (PSC) da Prefeitura de Lagarto, os grupos políticos estão definidos: o de Gustinho Ribeiro, do próprio Valmir e dos Reis.

*** Isso é ruim para todo mundo, porque é momento de definições.

*** Uma fonte de Lagarto disse que o deputado Gustinho Ribeiro quer “minar os outros grupos para poder formar o seu”.

*** Uma liderança do município disse que “tem pena da prefeita Hilda Ribeiro e do CPF dela futuramente…”

Impediu obra

A prefeita Hilda Ribeiro impediu o inicio de obras para abastecimento de água em Lagarto, alegando os serviços passariam por uma rua que iria ser pavimentada pela Prefeitura.

*** O ato teve como objetivo atrasar o processo de abastecimeno, porque sabe que depois de pavimentada a rua será esburacada e precisará ser recuperada.

*** O deputado Fábio Reis e vereadores da oposição vão entrar com mandado de segurança, para que a obra de abastecimento seja feita primeiro que o recapeamento.

Não vê atrito

A direção regional do MDB não vê atrito dentro do partido e anuncia que vem mantendo o diálogo com deputado estadual Gaibalde Mendonça.

*** Acha Garibalde um quadro excelente e o partido vai lutar até o fim para que ele não siga outro caminho.

No radar de Propriá

O nome do médico Paulo César aparece no radar das eleições de 2020 e pode ser pre-candidato a prefeito de Propriá. Ele já foi vereador por duas vezes e vice-prefeito.

*** O trabalho que faz e a boa relação com o povo são o combustível que impulsiona o momento dele circular bem nos meios políticos.

Bosco tranquilo

O deputado federal Bosco Costa está com a consciência tranquila. Não quer polemizar, mas diz que toda sua campanha foi feita com recursos públicos. “Mesmo assim estou sendo julgado por abuso do Poder Econômico”.

*** Disse que fez sua campanha em 45 dias e não desviou um único centavo: “quem recebeu dinheiro foi através de cheque nominal e prova de que prestou serviço”. Bosco entrou com embargos e o processo de cassação será julgado no TSE.

Sobre o abuso

Bosco Costa disse, ainda, que é contra o abuso de autoridade, porque a lei tem que ser utilizada para todos, de forma generalizada, independente de função ou profissão.

*** Entretanto admite que o cidadão que não faz coisas erradas não tem que temer o abuso de autoridade. Bosco espera o resultado final e avisa que não morre de véspera e tem a consciência tranquila.

Fundo partidário

Câmara aprovou ontem o projeto dos partidos, que abre brecha para o aumento do fundo eleitoral e retoma a propaganda partidária.

*** Foram 252 deputados a favor do projeto e 150 contrários.

Pode usar para tudo

É permitido usar o Fundo Partidário para comprar ou alugar móveis e imóveis; impulsionar conteúdo na Internet, e contratar consultoria contábil e advogado.

*** Pode ainda: pagar juros, multas, débitos eleitorais e demais sanções aplicadas por infração à legislação eleitoral ou partidária.

Um bom bate papo

Graças a Deus – O ex-senador Romero Jucá deixou a Presidência do MDB com muito chororô. Os atuais membros do partido deram graças a Deus.

Subtenente Edgar – Com o retorno da apostila sobre gênero em São Paulo, professores receberam incumbência, terá que tirar a dúvida do aluno, se ele é homem ou mulher.

Entra em ação – Márcio Macedo (PT) estará hoje em contatos com membros dos partidos e lideranças de outras legendas, para tratar de sua pré-candidatura a prefeito.

Vai decidir – O Partido dos Trabalhadores ainda vai decidir para valer sobre candidaturas. Mas o clima é de que admite disputar a Prefeitura e Aracaju.

Câmara julga prefeito – Julgamento do impeachment do prefeito de Canindé do São Francisco, Eduardo Barros, acontecerá na próxima segunda-feira, na Câmara Municipal.

Sem problema – O PSC não vai fazer nada que impeça a saída de Gilmar Carvalho do partido. Se a decisão é dele, a legenda não colocará obstáculo.

Cumprimentos a André – Jornalista Josailton Lima surpreendeu-se com o número de pessoas que cumprimentou André Moura no aeroporto e disse-lhe que votaria nele na sua próxima candidatura.

Clóvis Silveira – Não existe perfeição, todos nós temos falhas e sempre estamos à procura de alguém que compreenda todas elas!

Dever de defender – O deputado Luciano Bispo disse que como presidente da Assembleia tem o dever de defender seus colegas, independente da posição político partidária.