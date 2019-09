Pré-Universitário realizará revisão regional em Aquidabã neste sábado, 21

São esperados cerca de 900 alunos das escolas circunscritas à Diretoria Regional de Educação 6, região do Baixo São Francisco

O programa Pré-Universitário do Governo de Sergipe realizará neste próximo sábado, 21, mais uma edição da revisão regional na preparação para o Enem 2019. O encontro acontecerá no Ginásio de Esportes Israel Mota de Oliveira, Rodovia-SE – 160, no caminho para Graccho Cardoso, em Aquidabã, das 8h às 13h. O público-alvo do aulão são os alunos que prestarão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no mês de novembro. Todas as escolas dos municípios circunscritos à DRE 6 estarão presentes na revisão.

Faltando menos de dois meses para o Enem, a revisão abordará um compilado de todos os conteúdos estudados pelos alunos durante o ano letivo, com 14 professores de diversas matérias.

Segundo a diretora do DASE, Eliane Passos, mais de 900 estudantes são esperados no evento, que também marcará a inauguração do Ginásio de Esportes de Aquidabã, trazendo apresentações culturais idealizadas pela Diretoria de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Aquidabã.

Cronograma de aulões

Para os alunos da cidade de Aracaju e adjacências, o aulão ocorrerá na Universidade Tiradentes – Unit, no terraço da biblioteca da instituição, bairro Farolândia, também neste sábado, 21, com duração dos turnos da manhã e da tarde, voltadas para a preparação dos estudantes nas áreas de linguagens e humanas.

No dia 28/09 será realizado o aulão em conjunto das DREs 4 e 5, em Nossa Senhora das Dores, onde são esperados mais de 600 estudantes. Já no dia 5 de outubro será realizada a revisão regional na cidade de Lagarto, onde a média de público esperada é de aproximadamente 1.400 alunos.

