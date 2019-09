SAÍDA DA PETROBRAS DO NE É UMA AMEAÇA À ECONOMIA DA REGIÃO, DIZ DEPUTADO

19/09/19 - 16:25:57

A decisão do governo federal de reduzir a presença da Petrobras na região Nordeste tem sido motivo de preocupação não apenas para os trabalhadores da estatal, mas à população e governadores. Em discurso na sessão desta quinta-feira, dia 19, o deputado federal João Daniel (PT/SE) denunciou o risco que isso representa à região. Ele alertou que a empresa está retirando suas unidades do mapa da região. “Estão desativando toda sua estrutura, retirando funcionários, fechando refinarias, vendendo, paralisando sua operação no Nordeste. Essa saída é uma ameaça real à economia da Região”, alertou.

O parlamentar se somou ao posicionamento dos governadores do Nordeste, que em reunião realizada no último dia 16, em Natal (RN), divulgaram um documento público relatando a atual situação e as preocupações, em especial esta relacionada à Petrobras. João Daniel destacou que os governadores têm tomado uma iniciativa muito importante, mostrando as preocupações com o rumo tomado por este governo federal com as políticas estruturantes. Em nome do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, ele saudou os demais dirigentes dos estados nordestinos.

“A estatal vive um momento onde está sendo totalmente retirada do mapa da região Nordeste. A Petrobras está desativando toda sua estrutura. Isso é uma ameaça real à economia da região Nordeste. Portanto, quero me somar a todos os governadores da região Nordeste, para que possamos fazer uma grande mobilização em defesa da região, das políticas públicas e da Petrobras”, destacou João Daniel.

Em seu pronunciamento, o deputado petista ressaltou que a Petrobras representou um grande avanço na economia da região, na elaboração de políticas públicas e projetos de infraestrutura. “E agora estamos vendo um governo que não tem nenhum compromisso com a região Nordeste e as estatais e, portanto, não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro”, disse. João Daniel acrescentou que não é possível aceitar essa situação. Durante o discurso, o parlamentar fez um apelo ao movimento sindical e popular, bem como à população da região Nordeste, para estarem todos juntos com os governadores e aliados aos parlamentares do Nordeste na defesa da Petrobras e da região.

Por Edjane Oliveira