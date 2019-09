SENADORA PEDE AUDIÊNCIA À MINISTRA DA AGRICULTURA PARA LIBERAR RECURSOS

Maria do Carmo pediu audiência à ministra Tereza Cristina para tratar sobre o tema

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) pediu audiência à ministra da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Dias para discutir a liberação de recursos para atender aos municípios sergipanos. A decisão foi tomada, após visita ao superintendente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), César Mandarino para discutir demandas apresentadas pelos gestores municipais, sobretudo, no que se refere ao abastecimento de água, problema que afeta especialmente, os sertanejos.

“Infelizmente, essa é uma questão recorrente e estamos aqui para discutirmos com o superintendente e corpo técnico da Codevasf sobre o que pode ser feito e como viabilizar essas ações”, disse Maria, que estava acompanhada do presidente da Comissão Provisória do Democratas em Sergipe, ex-deputado José Carlos Machado.

Maria citou o caso de Gararu, cuja prefeita Elizabeth Oliveira e o ex-prefeito João Francisco Albuquerque estavam presentes à reunião. “A prefeita nos falou que o povoado Pias é o mais afetado com o desabastecimento. Lamentavelmente, esse é um problema que penaliza de morte o nosso povo e não podemos, simplesmente, assistir a tudo isso de forma silenciosa”, afirmou.

Quando for recebida pela ministra, Maria disse que pretende expor todas as dificuldades e pedir que o Ministério priorize o atendimento aos municípios sergipanos. Ela, também, quer uma atenção especial para o Projeto Jacaré-Curituba, que sem as condições devidas tem penalizado os agricultores que dependem da estrutura para sobreviver.

“Vamos trabalhar para revertermos essa situação. Precisamos, efetivamente, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população e é isso que tenho feito ao longo dos meus mandatos”, salientou, adiantando que não é sentada no plenário do Senado que as demandas são resolvidas. “Temos que sair, visitar órgãos, conhecer a realidade e buscar soluções”, completou.

