Sentido Norte da Beira Mar fica em meia pista nesta quinta-feira, 19

19/09/19 - 05:05:12

Devido à obra de recuperação total da avenida Beira Mar, executada pela Prefeitura de Aracaju, nesta quinta-feira, dia 19, parte da via, no sentido Norte, ficará em meia pista, das 5h às 17h, no trecho que vai do Parque da Sementeira até Francisco Porto. No sentido contrário não haverá serviço.

Para orientar os condutores e organizar o tráfego na região, agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão posicionados em pontos estratégicos da via.

Com o avanço da obra, na sexta-feira, dia 20, o serviço continua a ser executado no sentido norte da Beira Mar, no trecho que vai do cruzamento da avenida Francisco Porto até Anísio Azevedo; e também no sentido sul, no trecho da Rótula do Caju até a lateral do Parque da Sementeira.

No sábado, dia 21, haverá serviço somente no sentido sul da avenida, no trecho que vai da Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease) à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Rotas alternativas

Apesar de não haver bloqueio total na avenida Beira Mar, a SMTT recomenda aos condutores a utilização de rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos. Assim, para quem segue do Centro da cidade com destino à região das praias, recomenda-se acessar, por exemplo, as ruas Arauá, Santa Luzia e as avenidas Acrísio Cruz, Augusto Maynard, Hermes Fontes, Rio de Janeiro, Anísio Azevedo e Pedro Calazans. Já quem sai da região das praias para o Centro, a orientação é utilizar as avenidas José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) e Tancredo Neves.