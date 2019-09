Superlotação não compromete qualidade excelência nos serviços no Nestor Piva

19/09/19 - 06:36:08

Virou uma rotina! Começa e termina dia, e a notícia da existência de absenteísmo por parte da classe médica é permanente em unidades de atendimentos da Grande Aracaju. Consequentemente, compromete-se o andamento dos atendimentos clínicos, e, em efeito cascata, superlota-se na Unidade de pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva na Zona Norte de Aracaju [sob controle administrativo e operacional do Centro Médico do Trabalhador].

Nesta quarta-feira, 18, ocorreu uma superlotação na unidade, devido a escala incompleta em outras unidades e, além disso, pelo fato de [também] receber pacientes do interior do estado. Porém, a todo momento, não faltou atendimento médico: sendo disponibilizado 03 clínicos, 02 ortopedistas, 02 cirurgiões, 01 médico na estabilização, 01 médico acompanhando pacientes de observação e 01 médico de ultrassom. Ou seja, tivemos no Nestor Piva a disponibilização de 10 médicos na unidade.

Felizmente, Graças ao eficiente quadro de funcionários que executa o trabalho com excelência e o sistema da classificação de risco implantado e colocado de forma permanente pelo Centro Médico do Trabalhador na UPA os atendimentos foram realizados.

O sistema ainda não tem a compreensão completa da comunidade, que não aceita esperar a aplicação do método de risco realizada por um profissional preparado. Pois, com novo procedimento, os pacientes em quadro de urgência não esperam. Ou seja, quem é classificado vermelho e amarelo entra de imediato. Feita essa triagem, os pacientes classificados na cor vermelha são encaminhados para a sala de estabilização. Os demais pacientes prosseguem com acompanhamento para receber os cuidados assistenciais.

A Gestora Administrativa, Jória Dias, destaca que com a mudança a unidade agora atende por ordem de prioridade e não mais por ordem de chegada como era antigamente. “Além de agilizar o atendimento, esse sistema diminui também o risco de agravamento dos pacientes na recepção. Esse método facilita, pois serve de orientação para que os pacientes procurem mais as Unidades de Saúde da Família (USF) em casos menos graves”, explicou.

Mediante situações provocadas e oriundas de outros lugares, a população está percebendo o esforço da administração do Centro Médico do Trabalhador para reforçar o atendimento, pois, o intuito da atual gestão é atender bem e, consequentemente, deixar os aracajuanos felizes.

O Centro Médico do Trabalhador lamenta a situação de superlotação provocada por outras unidades, ao tempo que trabalha com o propósito de promover a humanização na unidade, seja como forma de assistência prestada às pessoas, seja com o desenvolvimento de outras ações voltadas ao bem estar de todos os envolvidos no processo de saúde.

Durante os 08 meses da administração atual, já foram realizados quase 125 mil atendimentos, sendo mais de 500 procedimentos médicos verificados nesta quarta-feira, 18.

Por: Elder Santos