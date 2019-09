Talysson conclama união contra desmonte da Petrobras em Sergipe

19/09/19 - 17:00:52

Preocupado com os efeitos negativos do desmonte da Petrobras em Sergipe, o deputado estadual Talysson de Valmir, PL, se soma a luta contra o possível fechamento do escritório sede da estatal em Sergipe, localizado na Rua Acre, em Aracaju, especulado para o próximo ano. A Petrobras não confirmou o fechamento, mas admitiu que realiza estudos para reduzir gastos, o que pode incluir fechamento de algumas unidades.

Destacando que Sergipe é pioneiro na exploração em águas profundas, Talysson cita a recente descoberta de seis campos de gás natural, que revelaram um novo potencial para Sergipe. “No primeiro semestre deste ano a Petrobras divulgou que, com estas novas descobertas, está realizando uma avaliação para descobrir qual o potencial produtivo de petróleo e gás natural da Bacia de Sergipe e que seu plano de negócios e gestão 2019-2023 contempla o orçamento para a instalação de um sistema de produção. Agora somos surpreendidos com a possibilidade do fechamento de sua sede em Sergipe. Isso é inadmissível”, disse.

O parlamentar chama atenção para a redução de investimentos da empresa no estado e a transferência de setores para outros estados e diz que não pode ser calar diante dessa possibilidade. Tudo isso compromete o futuro de Sergipe. Precisamos da união de todas as esferas do Estado para que isso não venha a acontecer”, disse.

