Acusado de assalto a agencias bancárias morre em confronto, 2 são presos e 2 fogem

20/09/19 - 10:20:04

Polícia sergipana age rápido e evita que agências bancárias sejam explodidas

Uma operação está sendo realizada desde o inicio da manhã desta sexta-feira (20) envolvendo policiais do Cope, Dipol, Ciopac e GTA contabiliza um morto, dois presos e duas pessoas foragidas.

As informações passadas pelo delegado Dernival Eloi são de que a Polícia Federal do Mato Grosso informou que indivíduos especializados em explosões de agências bancárias estariam no estado de Sergipe, onde planejavam agir.

Ainda segundo o delegado, o grupo planejava explodir uma agência do Banco do Brasil em Nossa Senhora da Glória.

Durante a manhã, os policiais localizaram um elemento identificado com o pré nome de Micael que se encontrava no município de Monte Alegre. O homem reagiu à abordagem, houve troca de tiros e ele acabou sendo baleado e embora tenha sido socorrido, não resistiu e morreu.

Outros dois elementos foram presos e ainda mais dois conseguiram fugir através de uma mata.