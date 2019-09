Alessandro Vieira considera ‘esperneio’ reação de Alcolumbre

20/09/19 - 21:55:00

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) declarou nesta sexta-feira (20) que considera um “esperneio” a reação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), contra a operação de ontem (19) da Polícia Federal dentro do Senado, em busca de provas contra o líder do governo Jair Bolsonaro (PSL), o senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho (MDB).

Alessandro Vieira é autor da CPI da Lava Toga, que tenta investigar irregularidades nos tribunais superiores. E, em resposta ao jornalista Jamildo Melo, em entrevista à Rádio Jornal do Recife (PE), o senador sergipano avaliou que Alcolumbre “tenta inibir” novas ações da PF contra parlamentares, a exemplo da ação na Operação Desintegração.

“É um direito do presidente da Casa fazer esse esperneio até como uma defesa, uma forma de tentar inibir outras ações no futuro. Mas na verdade, todo mundo está abaixo da lei. E você pode sofrer uma busca em uma investigação, na mesma forma pode um senador até o presidente da República. Tem que parar com essa crença que no Brasil tem que ter casta, elites que não podem ser nunca tocadas”, respondeu Vieira.

Alcolumbre anunciou que o Senado questionará no Supremo Tribunal Federal (STF) o cumprimento dos mandados de buscas determinados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a pedido da PF.

Sem surpresas – Ex-delegado da Polícia Civil, Alessandro Vieira disse não se surpreender que Fernando Bezerra Coelho seja alvo das buscas determinadas pelo ministro do STF, devido ao histórico de investigações sobre o senador pernambucano.

“Não chega a ser uma surpresa o senador Fernando Bezerra responde a algumas investigações, salvo engano sete. E, em algum momento, ações desse tipo acabam acontecendo. Eu tenho uma confiança muito grande na Polícia Federal, nos órgãos de controle que temos no Brasil, que já prestaram um bom serviço. Importante agora é aguardar as informações para que o próprio senador Fernando Bezerra esclareça os fatos e aponte qual é a verdade”, concluiu o senador Alessandro Viera.