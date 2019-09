Assalto filmado e compartilhado em redes sociais não aconteceu em Sergipe, diz SSP

20/09/19 - 05:07:37

Crime aconteceu em frente a mercado municipal em São Paulo

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que um homem armado com um revólver assalta o motorista de um carro em uma avenida movimentada. Junto com o vídeo, circula uma legenda que diz que o assalto aconteceu na avenida dos Expedicionários, em Aracaju.

A informação não procede e foi negada pela Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE). O assalto aconteceu em São Paulo, na avenida do Estado em frente ao mercado municipal na capital paulista.

No vídeo, um homem armado aponta a arma de fogo para o motorista e toma os pertences da vítima. Após o assalto, o suspeito foge com a arma na mão.

A SSP lamenta o compartilhamento do vídeo em redes sociais e diz que, fatos como esses, geram medo junto à população.

Fake News

É crime a circulação de notícias falsas. De acordo com o artigo 340 do código penal, “provocar ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado é crime com pena de detenção de um a seis meses, ou multa”.