BELIVALDO ENTREGA OBRA NO BAIXO SÃO FRANCISCO QUE INCENTIVA O TURISMO

Localizado a 98 quilômetros de Aracaju, o município de Telha celebrou, na tarde desta sexta-feira (20), a entrega pelo governador Belivaldo Chagas da via que dá acesso à Prainha da Adutora, ponto turístico mais frequentado pelos moradores locais e das regiões circunvizinhas. O investimento foi de R$ 1.154.901,04 e homenageia o ex-prefeito Luciano Góis Gomes.

A pavimentação asfáltica do acesso foi executada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade (Sedurbs), por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), com recursos do Proinveste.

O trecho de 800 metros de extensão e sete metros de largura conta com calçadas nas laterais e aplicação de brita graduada entre o término da pavimentação e o complexo de bares e restaurantes às margens do rio São Francisco.

O secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, ressaltou a importância de obras desse tipo, que não só valorizam os imóveis da região e elevam a autoestima da população, mas também contribuem para o aumento do fluxo turístico na região. “Hoje nós estamos inaugurando o acesso à Prainha da Adutora com extensão de 800 metros, que vai beneficiar, vai alavancar, claro, o turismo aqui. A região do Baixo São Francisco é considerada a região que tem o menor IDH do estado. Consequentemente, é uma região que tem que ser olhada de maneira diferenciada, então o governador está fazendo isso”, complementou.

Impulso turístico – O prefeito de Telha, Flavio Dias, também reforçou que o investimento do governo do Estado em seu município deverá colocar Telha na rota do turismo do Baixo São Francisco.

“Esse acesso era uma obra desejava há muito tempo pela nossa comunidade e o nosso Turismo ganha muito com isso. Nossa prainha é um dos melhores pontos do Baixo São Francisco para alimentação, com restaurantes preparamos, então a pavimentação veio num ótimo momento, atendendo a um anseio antigo da comidade e um pedido nosso. Agradeço o emprenho e a dedicação do governador e a expectativa é que o movimento por aqui cresça ainda mais”, ressaltou.

O governador participou da cerimônia ao lado do secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, do deputado federal Fábio Mitidieri, do deputado estadual Jeferson Andrade e do ex-governador Jackson Barreto. No discurso, Belivaldo destacou a importância de concluir mais uma importante obra no interior do estado, e falou sobre os benefícios que novo acesso vai trazer à região.

“Cada vez que a gente consegue entregar uma obra à população, é motivo para comemoração. É uma obra que era um reivindicação da população que vive a frequentar essa região da Prainha há muito tempo. Portanto, poder asfaltar esse trecho, dar mais tranquilidade, embeleza e valoriza a região”, afirmou.

Para o governador Belivaldo Chagas, a obra incrementará a economia local ao facilitar o deslocamento ao ponto turístico. “O que se busca é isso, condições financeiras para que a gente possa executar obras desse porte. Quando a gente melhora as condições de trafegabilidade das nossas rodovias, quando a gente amplia e interliga esses espaços do turismo , automaticamente se faz com que as coisas possam acontecer dentro da sua própria região”, complementou.

Aumento do fluxo – Proprietária de um restaurante na Prainha, Sandra de Jesus Alves, 34, reafirmou as palavras do governador. “Tenho esse comércio há 8 anos e posso garantir que o movimento mais do que dobrou. No período de inverno ninguém vinha aqui, pois era quase impossível trafegar, as motos não passavam e quem tinha carro não queria arriscar. Atualmente abrimos de domingo a domingo e, até nos dias de menos movimento, temos mais clientes do que antes”, disse.

O estudante Mário Ângelo Soares, 18, também expressou a sua felicidade com a obra. “Quase todos os dias passo por aqui e posso garantir que melhorou 100%. Tinha períodos que as pessoas evitavam ir até a prainha por causa da estrada muito ruim. Assim como eu, todo mundo que converso está muito satisfeito com essa rodovia”, afirmou o morador do Povoado São Pedro, em Telha.

Morador do Povoado São Miguel, em Propriá, o mototaxista Geraldo Santos, 54, contou que a obra deixou todos os moradores da região satisfeitos. “Foi a melhor coisa que o governo fez pra gente. Melhorou 1000%, facilitou a vida de quem anda a pé, de carro, moto, bicicleta, dos comerciantes da Prainha que viram o comércio aumentar. Eu mesmo, muitas vezes recusava corridas até a Prainha por conta da estrada e deixava de ganhar dinheiro, agora tenho mais pedidos de corrida, do que tempo para fazê-las. Todo mundo está feliz com essa obra”.

Homenagem – Durante a solenidade de inauguração, o filho do ex-prefeito Luciano Góis Gomes, que dá nome à nova rodovia, foi homenageado pelo trabalho desenvolvido pelo pai dele, enquanto gestor público.

“É um momento de muita emoção por ver o nome do nosso querido pai imortalizado nessa rodovia, nessa prainha, o que era considerada a segunda residência dele. Ele tinha um carinho todo especial por aqui e por todos que fazem parte dela, pessoas que moram aqui. Na oportunidade que teve, ele fez algo por essa prainha, e com certeza, deu uma guinada no turismo daqui. levando o nome da Praia da adutora e de Telha ultrapassar as barreiras do município e do estado. E onde ele esteja, nesse momento, ele está muito feliz pelo reconhecimento”, destacou Felipe Prado Gomes.

Investimentos em Propriá – Ainda na cerimônia, o governador Belivaldo Chagas também anunciou planos do Governodo Estado para o município de Propriá, tanto no que diz respeito ao Turismo, como também na parte esportiva.

“No que diz respeito ao município de Propriá, vamos buscar uma parceria para revitalizar o antigo hotel de Propriá. Uma área bonita que precisa ser revitalizada. Nós vamos ver um pacote de possibilidades na parceria público-privada”, explicou.

Sobre a área do Esporte, o governador afirmou que já autorizou a Seduc à implantar em Propriá o projeto da construção de Arenas Esportivas, semelhantes as que foram implantadas no estado do Ceará.

“Vamos replicar em Propriá, no campo do América Futebol Clube, o que vimos no estado do Ceará. Vamos ter gramado novo, área de vestuário, dentre outras coisas. Um projeto extretamente importante que vamos trazer para Sergipe”, anunciou.