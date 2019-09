Campanha “Conta Comigo” será divulgada em shopping de Aracaju

20/09/19 - 16:12:22

A equipe da SES e da Conta Comigo estará presente Shopping Riomar de 23 a 29 de setembro, das 10h às 22h

A campanha de humanização e valorização da vida Conta Comigo, organizada pela Rede Psicossocial da Secretaria de Estado da Saúde (SES), estará à disposição da população no Shopping Riomar, em Aracaju, onde haverá um espaço especialmente reservado, em frente à loja Leader, para receber quem tiver interesse em conhecer a campanha. A equipe da SES e da Conta Comigo estará presente no local de 23 a 29 de setembro, das 10h às 22h.

A ação, em alusão ao Setembro Amarelo, será realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Segrase – Serviços Gráficos de Sergipe, Centro da Valorização da Vida (CVV) e com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa). Segundo a coordenadora da Atenção Psicossocial da SES, Renata Roriz, a Lei nº 8.253, de 17 de julho de 2017, instituiu no estado de Sergipe o mês de setembro como o período para a realização de campanhas de preservação da vida e estabeleceu as diretrizes para a efetivação das ações que devem acontecer de forma integrada, envolvendo a população, os órgãos públicos e as instituições públicas e privadas. Por isso, foi criada a campanha Conta Comigo, que visa despertar o que há de melhor no ser humano, como a empatia, o respeito, a gentileza, a compreensão, por meio do acolhimento, da atenção com o próximo, com amorosidade.

“Através da Assessoria de Comunicação da SES, conseguimos uma reunião com a equipe do Shopping Riomar para apresentar nossa campanha. Eles ficaram bastante sensibilizados e nos deram um espaço para que possamos divulgar nossa campanha de humanização para qualquer tipo sofrimento humano. Estaremos junto com o Centro de Valorização da Vida, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação que faz parte conosco do Programa Saúde na Escola, e também com a Funesa que irá colaborar com as camisetas alusivas ao evento. Esperamos, através deste trabalho, acolher com amor e ajudar muitas pessoas”, comentou a coordenadora.

ASN