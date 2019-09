CARRO DE PASSEIO INVADE PARQUE DA SEMENTEIRA APÓS BATER EM CAMINHÃO

20/09/19 - 05:22:57

Um veículo de passeio invadiu o Parque da Sementeira em Aracaju, após bater em um caminhão nesta quinta-feira (19).

As informações passadas pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), são de que o motorista disse que foi trancado por um carro e acabou batendo em um caminhão. Com o impacto, o carro subiu na calçada, atingiu a cerca de proteção e o veículo invadiu a área interna do parque.

Os administradores do parque estiveram com o condutor do veículo, que se comprometeu a arcar com os prejuízos à estrutura.