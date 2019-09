Casa de mãe Joana

É séria a denúncia de que vereadores de Aracaju teriam batido o ponto do colega Evandro Franca (PSD) e até votado por ele em projetos importantes. Segundo o vereador Lucas Aribé (PSB), mesmo estando de licença médica há meses, o pessedista teve seu voto registrado no painel eletrônico. A grave irregularidade teria ocorrido durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentária. A situação é mais grave porque, apesar de denunciado por alguns vereadores, a direção do Legislativo se recusou a apurar o fato. A denúncia de que até quem está ausente aparece no painel eletrônico do Legislativo se soma a outra séria constatação: embora muito bem pagos pelos aracajuanos, alguns vereadores raramente aparecem para trabalhar. Tem daqueles que já faltaram quase a metade das sessões, sem que a Mesa Diretora tenha feito nadica de nada para puni-los. Diante da denúncia de Lucas Aribé, surgem algumas indagações: os vereadores também votam pelos colegas gazeteiros? E será que estes ausentes contumazes já tiveram as presenças registradas no painel eletrônico? Com todo respeito aos vereadores realmente comprometidos com a causa pública, a Câmara de Aracaju está parecendo mais com a casa de mãe Joana. Crendeuspai!

Nome novo

Para eleger a nova direção em Sergipe, o Cidadania realiza, neste sábado, seu congresso estadual. O evento ocorrerá dois dias após o Tribunal Superior Eleitoral ter aprovado a mudança de nome de PPS para Cidadania. O congresso vai acontecer no plenário da Assembleia Legislativa e será prestigiado, entre outros, pelo deputado federal Daniel Coelho, líder da bancada do partido na Câmara. Ah, bom!

Mudança no Incra

Udo Gabriel Vasconcelos Silva foi nomeado, ontem, como o novo superintendente do Incra em Sergipe. Servidor efetivo do instituto, ele vai substituir Gilson dos Anjos, indicado pelo ex-deputado federal André Moura (PSC) e que está no cargo desde 2017. Tomara que com a posse do novo superintendente os técnicos de campo do Incra voltem a realizar suas atividades externas. Por motivos meramente políticos, estes importantes profissionais foram colocados no estaleiro. Marminino!

Molecagem

A chamada grande imprensa defende, com unhas e dentes, a famigerada reforma da Previdência. Alguns jornais mais afoitos publicam editoriais afirmando que se esta patifaria não for aprovada “chegaremos a um ponto em que não haverá dinheiro para pagar as aposentadorias”. É mentira!!! Aliás, a posição da imprensa burguesa comprova que esta indecente reforma é um tapa na cara dos trabalhadores. Portanto, diga não a este crime de lesa-pátria. Cala-te boca!

Agora vai!

Após um silêncio sepulcral, todo mundo agora quer dá um pitaco sobre o anunciado fechamento da sede administrativa da Petrobras em Aracaju. Ontem, foi a vez de o Tribunal de Contas de Sergipe usar parte da sessão plenária para condenar a decisão da petrolífera. Segundo a conselheira Susana Azevedo, é preciso fazer alguma coisa para evitar que a estatal bata em retirada do estado. Quer apostar uma mariola de goiaba como a Petrobras fará ouvido de mercador aos apelos dos sergipanos para não desativar sua sede em Aracaju? Aff Maria!

Fundo do poço

E o senador Rogério Carvalho (PT) também colocou a boca no trombone contra o encolhimento da Petrobras em Sergipe. “Não vamos entregar nossas riquezas”, bradou o petista. Ele lembrou que a estatal gera no estado dois mil empregos diretos, outros tantos indiretos e representa 45% do PIB sergipano. E para não dizer que não falou do capitão de pijama, Rogério acusa o presidente Jair Bolsonaro (PSL) de querer reduzir a Petrobras a uma empresa regional. Homem, vôte!

Tapa na macaca

Oito milhões de brasileiros adultos já usaram maconha pelo menos uma vez na vida e outros cinco milhões já cheiraram cocaína. É o que revela estudo da Universidade Federal de São Paulo. Os psiquiatras alertam que a pessoa compulsiva tem uma tendência maior a se tornar dependente. Segundo eles, não há um tipo de droga pior que o outro porque todas elas viciam. Cruzes!

Sangue novo

Riachão do Dantas, na região Sul de Sergipe, já tem nova prefeita. Desde ontem, Simone de dona Raimunda (PCdoB) administra o município. Ela e o vice Lucivaldo Carmo (PCdoB) foram diplomados no Fórum de Boquim. Em seguida, tomaram posse na Câmara de Vereadores de Riachão. Com 7.243 votos, Simone foi eleita, dia 1º último, para substituir a ex-prefeita Gerana Gomes Silva (PTdoB), cassada sob a acusação de forjar uma pesquisa na campanha de 2016. Vixe santa!

Frutos do mar

E o amigo Henrique, competente colaborador do departamento comercial do Jornal as Cidade, diversificou suas atividades profissionais. Agora, o homem também negocia com mariscos, peixes e moluscos. Para espalhar a boa nova, o distinto procurou a coluna para fazer um anúncio pago. Preferimos recusar a proposta publicitária, mas, em atenção à velha amizade, decidimos fazer aqui este “jabaculê” desinteressado da Santana Mariscos (zap 99633-9023). Prestigie! Tá bom assim, Henrique?

Birita mal tomada

E quem está numa sinuca de bico dos diabos é o ex-candidato a deputado federal Passo Preto (PSOL). Convocado pela Justiça Eleitoral para prestar contas da campanha, o homem entrou em parafuso. Tudo porque, segundo confessou nas redes sociais, gastou toda a grana do fundo eleitoral com cachaça. “Passei 45 dias bebendo e pagando cerveja para os amigos, que me deram 376 votos”, revela. Como as bodegas de Sergipe ainda não fornecem nota fiscal, Passo Preto não tem como comprovar os gastos de campanha. Ou seria de birita? Danôsse!

