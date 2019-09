Corrida de rua altera trânsito na Beira Mar neste domingo, dia 22

20/09/19 - 16:00:09

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, no próximo domingo, dia 22, haverá alterações no trânsito da avenida Beira Mar devido à realização de uma corrida de rua. O trecho que se estende da região do bairro 13 de Julho até a avenida General Calazans, também conhecida como Orlinha do Bairro Industrial, será interditado das 5h30 às 9:30h.

Agentes de trânsito da SMTT estarão na região, fazendo os bloqueios e organizando o tráfego de veículos. Assim, o condutor que estiver na região Sul da cidade e desejar ir ao Centro, poderá acessar as ruas Arauá e Santa Luzia, e as avenidas Acrísio Cruz, Augusto Maynard, Hermes Fontes, Rio de Janeiro, Anísio Azevedo e Pedro Calazans, por exemplo. Não haverá bloqueios do trânsito no sentido Sul da Beira Mar.

Transporte Público

O itinerário de alguns ônibus do transporte público que circulam pela região da avenida Beira Mar também sofrerão alteração: as linhas 035 – Terminal Rodoviário/Nova Saneamento e 051 – Atalaia/Centro, 701 – Jardim Atlântico/Centro, 702 – Augusto Franco/Beira Mar e 717 – Mosqueiro/Centro, seguirão pelas avenidas Francisco Porto, Acrísio Cruz, rua Cedro, Rua Itabaiana, rua Itabaianinha, Largo Esperanto, Trav. João Quintiliano da Fonseca e Terminal do Centro.

Já as linhas 003 – João Alves/Orlando Dantas, 004 – Santa Maria/Mercado, 007 – Fernando Collor/Atalaia, 008 – Porto Sul/B. Industrial, no sentido Av. Beira Mar –Mercado, farão o mesmo trajeto até o Largo Esperanto, e depois seguirão pela Rua Apulcro Mota, Av. Antônio Cabral, chegando ao Terminal do Mercado.

Os ônibus das linhas 031 – Eduardo Gomes/Des. Maynard, 032-1 – Tijuquinha/Osvaldo Aranha 01, 032-2 – Tijuquinha/Osvaldo Aranha 02, 033 – T. Rodoviário/Des. Maynard , 707 – Castelo Branco/Centro e 715 – Tijuquinha/Des. Maynard irão pela Av. Barão de Maruim, ruas Santa Luzia, Riachuelo, Itabaiana, Itabaianinha, Trav. João Quintiliano da Fonseca e Terminal do Centro. Os ônibus que saem da avenida Barão de Maruim, em direção ao Terminal do Mercado farão o trajeto pelas ruas Santa Luzia, Riachuelo, Itabaiana, Itabaianinha, Largo Esperanto, Rua Apulcro Mota, Av. Antônio Cabral, chegando do Terminal Mercado.

Para o Bairro Industrial e Orlinha, o ônibus da linha 613 – B. Industrial/Mercado seguirá pela rua Altamira, Av. João Rodrigues e Av. Antônio Cabral.

Ascom SMTT