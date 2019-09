CRC de Sergipe publica edital para o mestrado em ciências contábeis

20/09/19 - 05:43:08

O Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) lançou edital no último dia 22 de agosto para processo seletivo no mestrado em ciências contábeis. A responsável pela realização do curso, a partir de chamamento público, é a Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças (FUCAPE), considerada uma das 10 melhores instituições de Ensino Superior no Brasil.

Reconhecido por meio da Portaria nº 524, de 29 de abril de 2008, o Programa de Mestrado em Ciências Contábeis, é o único a obter nota máxima (nota 5) no Brasil através da CAPES/MEC.

Linhas de atuação

Para o processo seletivo, há duas linhas de atuação: Contabilidade Gerencial ou Finanças e Mercado Financeiro, podendo ser escolhida a linha de pesquisa em Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O profissional da contabilidade interessado no mestrado deverá efetuar inscrição até esta sexta-feira, dia 20, acessando o link: http://qselecao.fucape.br/concurso.aspx?cod_concurso=6175.

Os profissionais registrados e adimplentes terão subsídio do Conselho Federal de Contabilidade de 30% nas mensalidades.