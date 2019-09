Definir o caminho certo

Os partidos políticos estão se movimentando ainda lentamente para as eleições municipais do próximo ano, principalmente para a Prefeitura de Aracaju. No momento há apenas um candidato certo: prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), que naturalmente tentará a reeleição. As demais legendas ainda “trocam figurinhas”. Não há nada definido e esperam por conversas futuras para encontrarem a melhor opção. O PSC até que esteve próximo de antecipar uma pré-candidatura, a do deputado estadual Gilmar Carvalho, mas deu xabu e retornou à estaca zero.

Gilmar pediu a desfiliação do partido por via judicial e agora espera uma decisão que não lhe traga risco de perder o mandato parlamentar. Gilmar é de um otimismo vibrante e tem conversado com o DEM para entrar no partido, o que só fará em caso de ter apoio para buscar a sucessão municipal. Mais três parlamentares querem o Democratas, e um deles, Garibaldi Mendonça, também tem interesse na Prefeitura. A questão é que todos os deputados em transição esperam o que dará com o processo de Gilmar, para que façam troquem de partido.

Ocorre, entretanto, que o DEM demonstra impaciência. Quer uma decisão mais rápida, a fim de montar uma estrutura partidária que atenda à expansão da sigla na disputa por outras Prefeituras no interior do Estado e também a de Aracaju, onde tem alguns outros bons nomes à espera. Todo esse tumulto, que pode gerar problemas para quem deixa o partido pelo qual se elegeu e pode ter prejuízos com isso, cria um ar de impaciência na sigla, que deseja ter definições e se tornar forte para a luta eleitoral.

O PRB, hoje Republicanos, está mais próximo de uma definição. Lança hoje vários nomes para consolidar a disputa em municípios, principalmente no sertão. Além disso, está a um palmo apenas de oficializar apoio ao prefeito Edvaldo Nogueira e retornar de vez à base aliada ao governador. Aliás, ontem à tarde o próprio Belivaldo Chagas, em conversa com a direção do PRB, “foi muito específico”, como disse o ex-deputado Heleno Silva, ao pedir: “quero que vocês apoiem Edvaldo, porque sou muito grato a ele, que foi importante no processo da minha campanha”.

O PRB também conversou com os pré-candidatos a vereador e a grande maioria vê em Edvaldo “uma boa gestão e possibilidade de reeleição grande”. É certo que o partido estará no palanque da base em Aracaju e define a sua posição. Assim, o PRB será o primeiro partido a se decidir nesse momento. Todos os outros agem com prudência e ainda não definiram o caminho certo para as eleições municipais da Capital.

Mostra preocupação

O governador Belivaldo Chagas tem se mostrado preocupado com desinvestimento da Petrobras no Nordeste e as consequências que isso trará para Sergipe.

*** – É uma preocupação de todos os governadores, especialmente os do Nordeste, disse Belivaldo.

*** O governador deixou claro que “se vai haver um desinvestimento da Petrobrás, é fundamental que, quem entrar, já tenha o compromisso de investir em Sergipe”.

Fábio trata disso

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) falou ontem na Câmara Federal contra a privatização dos Correios e sobre a retirada da sede da Petrobrás de Sergipe.

*** Recebeu apoio, em aparte, do deputado Luis Lima (PSL-RJ) que também se mostrou contra e lembrou que os Correios é superavitário em 356 cidades.

Regras foram rasgadas

O senador Alessandro Viera (Cidadania) e colegas do movimento ‘Muda Senado’, divulgaram nota onde denunciam casos recentes em que as regras do processo legislativo foram rasgadas.

*** Segundo Alessandro, “o grupo discorda da motivação para a rejeição de dois membros do Ministérios Público”.

Contra independência

A rejeição desses dois membros do Ministério Público, segundo Alessandro, leva à sinalização contrária à independência do MP e à atuação da Operação Lava Jato e seus desdobramentos.

*** – Também repudiamos o processo de aprovação, na Câmara dos Deputados, das novas regras eleitorais e partidárias, disse o senador.

Fala com Juca Kfouri

O senador Rogério Carvalho concedeu ontem entrevista a Juca Kfouri, na TVT, canal 44.1, em São Paulo, sobre a tramitação da Reforma da Previdência e o desafio para não deixar o SUS adoecer.

*** Rogério disse na entrevista que a “maior riqueza do cidadão é aquela com a qual ele nasce. E a riqueza que nasce com ele são os seus direitos”.

*** E pergunta: “o que estão fazendo agora? Metendo a mão no ventre da Nação e arrancando o direito de quem vai nascer”.

Ainda não recebeu

O PSC ainda não foi intimado para se defender em relação à desfiliação de Gilmar Carvalho do partido. O jurídico do PSC primeiro quer ver o que o deputado expôs em seu processo.

*** A direção do partido diz que a defesa será de acordo com informações de Gilmar.

*** Uma das preocupações da direção do PSC é porque “Sergipe tem uma procuradora eleitoral muito rígida.”.

Sobre Capitão Samuel

Deputado estadual Capitão Samuel (PSC) também quer deixar o partido e desembarcar no DEM. A razão do desgosto com o partido, segundo ele, é que a Direção Nacional não o apoia em nada.

*** Complica para o deputado, porque quem decide sobre isso é o Diretório Estadual.

PT procura Fábio

Membros do PT procuraram o deputado federal Fábio Henrique (PDT) para uma conversa, que está marcada para mais adiante. O momento é de contatos diretos entre líderes.

*** O vice-presidente regional do PT, Márcio Macedo, quer falar com Fábio sobre as eleições de 2020.

Almoço sem novidade

Aliás, Fábio Henrique se movimenta e na segunda-feira passada almoçou com o ex-deputado federal Valadares Filho. Falaram de política, mas sem qualquer decisão.

*** Também não conversaram sobre alianças, mas pela relação que os dois têm nada é impossível.

Jackson e Gama

No MDB a novidade [não tão recente] é que o presidente do Diretório Municipal de Aracaju, Jackson Barreto, colocou o ex-prefeito João Augusto Gama como vice-presidente.

*** Por contenção de despesas, o MDB promoveu algumas demissões. Deixou à sede na Avenida Barão de Maruim e alugou o antigo prédio da ‘WG’, na Coroa do Meio.

Sobre Zezinho

O deputado estadual Zezinho Guimarães é o que tem mais condições de deixar o MDB sem problemas. Um não deseja o outro e a expulsão pode ocorrer a qualquer momento. Inclusive ele tem conversado isso com amigos.

*** Na próxima semana, Zezinho adotará posição definitiva sobre isso, tomando todas as precauções. Já acertou o caminho do DEM e acredita que o partido terá bancada de cinco deputados.

Analisar saída

O deputado Garibaldi Mendonça estava em São Paulo para avaliação médica e talvez ainda hoje tenha uma conversa com o presidente regional do DEM, José Carlos Machado e com Zezinho Guimarães.

*** O objetivo é analisar como fará para deixar o MDB, além de avaliar o DEM em Aracaju e nos municípios.

Não descarta Aracaju

Garibaldi Mendonça disse que não descarta candidatura à Prefeitura de Aracaju, mas depende do grupo político e da segurança: “isso não pode mais esperar”, acha.

*** O deputado disse que se tivesse segurança jurídica deixaria o partido hoje mesmo.

PHS agora é Podemos

O TSE já aprovou e o PHS agora é Podemos. Todos os parlamentares do partido já podem migrar para a legenda, como avisa o ex-presidente do PHS, Cincinato Jr.

*** Não haverá risco de infidelidade partidária em razão da fusão das duas siglas.

PRB com Edvaldo

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, tem conversado com membros do PRB, mas não há nenhuma definição sobre composição. Heleno Silva esteve com os pré-candidatos a vereador por Aracaju e estão amadurecendo os contatos.

*** Belivaldo também está acompanhando as conversas e há vontade do grupo que o PRB retorne à base aliada. “Sabem da nossa força, poder de mobilização e da liderança dos membros do partido”.

Experiência difícil

Membros do PRB acham que tiveram uma experiência muito difícil fora do grupo que sempre integrou. Há uma lógica dentro do PRB [hoje Republicanos] de retornar ao bloco anterior.

*** – A experiência foi horrível, de falta de compromisso, de aliança quebrada, de cada um por si e Deus por todos. Viu-se um resultado eleitoral péssimo para todos, disse Heleno Silva.

*** – Então, qualquer conversa nesse sentido a gente já fica imaginando coisa, porque estamos traumatizados. Então estamos buscando nosso espaço, para andarmos com segurança, concluiu.

Turismo se movimenta

O trade turístico se declara satisfeito com a movimentação atual da Secretaria de Turismo, que começa a mostrar ações que despertam interesse dos turistas por Sergipe.

*** Nesses últimos três meses, percebe-se que o Estado exibe sua potencialidade turística em todo País e o trade respira aliviado.

Um bom bate papo

Clóvis Silveira – Não ponha um ponto final nas suas esperanças. Ainda há muita coisa a fazer, ainda há muito que plantar, e o que amar nessa vida!

Preço da gasolina – Bolsonaro reclamou ontem do aumento no preço de combustíveis nos postos. Ele quer investigar altas abusivas, e reforçou que a Petrobras tem autonomia para definir preços.

Não deixa – O deputado estadual Francisco Gualberto (PT) não deixará o partido. Entretanto, Gualberto não tem sido muito presente nas decisões petistas.

Depois do PED – O presidente regional do PT, deputado federal João Daniel, diz que só depois do PED é que decide sobre candidatura petista a prefeito de Aracaju.

Está otimista – O deputado estadual Gilmar Carvalho (ainda PSC) se mostra muito otimista em relação à sua saída do partido.

Não descarta – Fábio Henrique (PDT) não fala em candidatura à Prefeitura de Socorro, mas sempre diz que não descarta esta possibilidade.

Carlos Ayres Britto – “ALERTA A velha colonização mental brasileira agora vive de alcovitar o namoro entre a idade média e a idade mídia. Está feito o alerta”.

De Olavo de Carvalho – O Brasil só poderá ser salvo pela união indissolúvel entre o presidente, as Forças Armadas e o povo. Tudo o mais é ilusão suicida.

Revista Fórum – Luiza Erundina dispara contra “obscurantismo” do governo e é vaiada no Prêmio Congresso Em Foco