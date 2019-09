Destino Sergipe é promovido na cidade de Salvador, no estado da Bahia

20/09/19 - 05:49:19

‘Venha Sentir Sergipe’ faz mais uma parada para divulgar o potencial turístico sergipano

O Governo do Estado está promovendo Sergipe como destino turístico em Salvador, entre os dias 19 a 22 de setembro. Em mais um destino do ‘Venha Sentir Sergipe’, o penúltimo local a receber a ação neste mês será o Shopping da Bahia. O estande, que está repleto de variadas manifestações culturais do estado, conta com a presença de Viviane Cruz, artesã do município de Canindé do São Francisco, que já participou de outras ações do projeto. “Estou aqui representando a Casa de Cultura e Arte Dona Givalda Fernandes e o grupo Filhos dos Cânions. Trouxe artigos em couro, bolsas, tiaras, chinelas, biscuit em cabaça para representar nosso cangaço e alimentos colhidos dos próprios quintais dos artesãos”, conta.

O baiano e sargento da aeronáutica, Márcio de Jesus, foi atraído pela novidade do estande no shopping e ainda disse que achou diferente. “O artesanato de Sergipe é uma novidade para mim, os produtos são bastante atrativos ao público. Fiquei interessando em conhecer o estado, principalmente as praias. Não vejo a hora”, confessa.

A baiana Quitéria Pereira, auxiliar de cozinha, esteve no estande e contou que planeja viajar para Sergipe. “Meu irmão e meu cunhado foram a Sergipe, passaram uma semana e adoraram. Eu pretendia ir esse mês, mas não deu, mas sou apaixonada pelo estado e irei”, confirma. Quitéria ainda saiu do estande com um brinco e disse que se encantou pela imagem de Nossa Senhora de Aparecida e pela moringa, que estão expostos no local.

Os turistas que passam pelo estande também podem conhecer um pouco mais das comidas típicas de Sergipe. Gleide Selma Oliveira, mais conhecida como tia Gleide, é tapioqueira e contribui com a Setur há mais de 20 anos. “Não é de agora que eu trabalho em parceria com a Secretaria de Turismo. Para mim, é uma felicidade imensa contribuir com as ações, levando nossas comidas típicas Brasil a fora”, vibra.

A ação que já aconteceu em Belo Horizonte e Brasília fez mais uma parada em Salvador e segue, a partir do dia 24 de setembro, para São Paulo, onde encerrará este mês. “O Governo de Sergipe desembarcou com uma equipe da Secretaria de Turismo, no Shopping da Bahia em Salvador, onde começou a divulgar atrativos turísticos de Sergipe para o público baiano. Com um belíssimo estande, temos a distribuição de folheterias com os pontos turísticos locais, comercialização de artesanatos, distribuição de tapiocas, e claro, a simpatia do nosso povo que compõe a ação”, explica o secretário de Comunicação e Turismo, Sales Neto.

Fonte e foto assessoria