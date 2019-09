EMPRESÁRIAS SERGIPANAS PARTICIPAM DO LANÇAMENTO DO É DE SERGIPE MULHER

As empresárias sergipanas lotaram, na noite da quinta-feira, 19, o auditório da Stylo Coworking, para o lançamento do É de Sergipe Mulher, o segmento feminino do É de Sergipe, entidade que tem como objetivo estimular o consumo de produtos e serviços do mercado sergipano. O É de Sergipe Mulher está sendo coordenado pela empresária Anne Danielle Ferreira Costa, que atua no ramo da construção civil e locação de veículos. O objetivo deste movimento feminino é “conscientizar, inspirar e conectar”. As empresárias que desejarem se associar ao movimento, basta fazerem a inscrição no portal www.edesergipe.com.br

De acordo com Anne Danielle, a entidade chega para “mostrar o apoio feminino para o movimento e para o nosso Estado, com o propósito de apoiarmos e incentivarmos umas às outras na busca do desenvolvimento pessoal e profissional, contribuindo, assim, para o crescimento da economia do Estado”.

A empresária foi estimulada a criar um segmento feminino do É de Sergipe para dar voz às mulheres empreendedoras. “Surgiu a ideia com a experiência vivenciada com os empresários. Em vários momentos me vi sozinha, mesmo tendo a certeza que existem mulheres com grande potencial que podem contribuir para o desenvolvimento da economia estadual”, explicou Anne, referindo-se ao É de Sergipe, pois, durante os debates as mulheres não colocavam suas ideias e dúvidas para o grupo. Num grupo eminentemente feminino, as mulheres ficam mais à vontade para debaterem, trocarem experiências e se ajudarem mutuamente.

Sorteio

Durante o lançamento do É de Sergipe Mulher, a empresária Paula Roberta Silva Oliveira, da 3Seg Serviços de Apoio Administrativo Ltda., foi sorteada com uma consultoria financeira da empresa A Gerência e Gestão Financeira, que apresentou o trabalho que fará com os associados da entidade.

Segundo Manoel Costa, sócio diretor d’A Gerência e um dos diretores do É de Sergipe, durante o curso que terá três horas de duração serão levantados 13 tópicos importantes para as empresas como, planejamento orçamentário, fluxo de caixa, avaliação e orientação sobre softwares, dentre outros. Além de Manoel Costa, a consultoria será dada pelo coach Carlos César e pelo gestor de empresas, José Morais, todos d’A Gerência.

“Esse treinamento será dado gratuitamente aos empresários associados ao movimento, com assunto de suma importância”, disse Manoel Costa, ao acrescentar que, no evento, mais empresários aderiram ao É de Sergipe.

Acessibilidade

O presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Sergipe (CePcD), Antônio Luiz dos Santos, que participou do lançamento do É de Sergipe Mulher, chamou a atenção para um número importante: em Sergipe, existem 518 mil pessoas portadoras de algum tipo de deficiência e que são potenciais consumidores.

Ele estimulou as pessoas que, nas respectivas empresas, promovam a acessibilidade e, com isso, passem a ter o Selo da Acessibilidade Sergipana, reconhecendo o estabelecimento e serviços acessíveis a esse público. Os selos são divididos em ouro, prata e bronze, obedecendo ao que dita a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Antônio Luiz contou um pouco de sua história, pois, com tenra idade foi vítima de paralisia infantil e os médicos disseram à sua mãe que ele teria pouquíssimo tempo de vida, mas todos estavam errados. “Os médicos já se foram e eu continuo aqui”, comentou para acrescentar que segue firme na luta pelo direito das pessoas com algum tipo de deficiência.

Ele elogiou o movimento É de Sergipe e o segmento feminino, dizendo que “as mulheres vão dominar o mundo”. E, obviamente, foi muito aplaudido.

Por Antonio Carlos Garcia

