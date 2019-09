Estudante do Campus Itabaiana representará o Instituto Federal de Sergipe na OMIF

20/09/19 - 06:48:55

Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais é direcionada a alunos do ensino técnico integrado.

De 20 a 22 de setembro ocorrerá etapa nacional da Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais (OMIF), com participação de representante do Instituto Federal de Sergipe (IFS). Prevista para ocorrer no estado do Rio de Janeiro (Campos dos Goytacazes – IFFluminense), a competição de conhecimentos é direcionada a alunos do ensino técnico integrado – em que o estudante cursa o ensino médio e técnico ao mesmo tempo.

Essa é a segunda edição da OMIF, e em ambas as oportunidades alunos do Campus Itabaiana foram classificados para a segunda fase do torneio. Em 2018, o estudante Anailson Santos Silva representou a Instituição na segunda fase e conquistou uma menção honrosa. Já neste ano será a vez de Marcos Vinícius Santos representar o IFS e seu Campus.

Para o representante da edição de 2019, participar de um evento como esse será uma oportunidade imensurável de crescimento nos âmbitos estudantil, pessoal, de experiência de vida e motivacional, bem como motivará outros alunos a se dedicarem ainda mais, para que no próximo ano possam participar desse ou de outros eventos. “Espero testar os meus conhecimentos e conseguir uma boa pontuação”, relata Marcos Vinícius.

Acompanhando o aluno na viagem ao Rio de Janeiro, o professor de matemática Janisson Fernandes Dantas participará de palestras, oficinas e demais atividades buscando enriquecer ainda mais os seus conhecimentos. “Acredito que será possível trazer novas ideias para meus projetos e aulas no Campus Itabaiana, ou seja, para mim também será uma ótima oportunidade de intercâmbio profissional”.

Além da aplicação da prova e cerimônia de premiação, o evento da segunda fase contará com oficinas, palestras, minicursos, mostra de jogos relacionados a área da matemática, além de atividades culturais.

Fonte e foto assessoria