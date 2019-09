Fábio Henrique faz pronunciamento contra a privatização dos Correios

“Os trabalhadores dos Correios fizeram uma paralisação que durou cinco dias, e que foi suspensa por uma decisão judicial. Eles mostraram para o Brasil que estão sem receber reposição salarial e sofrem com o desmonte da instituição”, dessa forma que o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) iniciou o seu pronunciamento, na tarde dessa quinta (dia 19). O deputado destacou que há uma há uma grande possibilidade que aconteça a privatização.

De acordo com Fábio Henrique, os correios é uma das mais importantes empresas do Brasil, possui credibilidade e respeito da sociedade brasileira. “A instituição fez com que os seus trabalhadores tivessem direitos retirados e o plano de saúde cortado. A grande preocupação é com a possibilidade da privatização”, denunciou.

O parlamentar enfatizou que se os correios não estão prestando os serviços mais rápido e mais eficiente, não é por conta de seus trabalhadores; mas pelo pouco efetivo que a empresa tem hoje. “A privatização dos Correios naturalmente virá acompanhada de aumento de tarifas, porque qualquer empresa que comprá-la vai ter que investir para que mais trabalhadores possam prestar esse serviço a população. Deixo claro a minha posição contrária a qualquer tipo de tentativa de se vender uma empresa que é referencia no mundo e no Brasil”, enfatizou o deputado sergipano.

Apoio governista

O deputado federal Luiz Lima (PSL/RJ), do partido do presidente Bolsonaro, enalteceu a postura de Fábio Henrique e disse: “a privatização dos Correios trabalha numa linha muito tênue. O correio está presente em 5.670 municípios e apenas 300 e poucos municípios subsidiam todos os municípios que não geram lucro para os Correios. Essa privatização se vier a acontecer tem que ser de forma muito estratégica. É preciso ver se a empresa que a concorrência vai atender aos demais municípios”, disse o deputado Luiz Lima.

