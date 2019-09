FÁBIO HENRIQUE PEDE UNIÃO DA BANCADA NORDESTINA PARA DEFENDER A PETROBRAS

20/09/19 - 13:10:07

Mais uma vez, o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) usou a tribuna da Câmara Federal para defender a manutenção, em Sergipe, da Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A). Porém, na tarde dessa quinta (19), o deputado ampliou o debate e reforçou a necessidade de união da bancada nordestina, dos governadores e da sociedade porque as atividades deverão ser encerradas no Nordeste até 2023.

“É preciso que haja a união da bancada nordestina porque essa ação do Governo contra a Petrobras não será apenas em Sergipe. É preciso que os governadores, com os deputados federais, com os senadores e com a sociedade nordestina lute contra o desmonte da Petrobras em nossa região”, disse o deputado sergipano.

De acordo com a informação do Sindipetro/SE, os trabalhadores da Petrobrás, que estão erradicados em Sergipe há vários anos, terão de escolher por São Paulo, Rio de Janeiro ou Espírito Santo. “a sede administrativa da Petrobrás, na rua do Acre, na cidade de Aracaju, será fechada. Já os trabalhadores das empresas terceirizadas perderão seus empregos”, disse.

Fábio Henrique enfatizou que a economia de Sergipe será abalada e várias empresas sergipanas perderão com esse fechamento. “Sergipe é o sexto maior produtor de petróleo do Brasil. O nosso pequeno estado teve a descoberta de grandes reservas de gás natural e produziremos uma quantidade igual a da Bolívia, produziremos um terço do que será consumido no Brasil. Portanto, Sergipe não está pedindo favor ao Governo Federal, não está pedindo favor a Petrobras, nós queremos respeito ao nosso Estado”, defendeu o parlamentar do PDT.

Anteriormente

O deputado federal Fábio Henrique já havia feito um pronunciamento em defesa da Petrobras em Sergipe, denunciando o fechamento da empresa, no dia 12 de setembro. Para ele, essa é uma notícia que tem deixado muitos cidadãos sergipanos preocupados e já tem provocado demissões.

Por Henrique Matos

Foto assessoria