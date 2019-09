Faculdade Uninassau realiza Semana do Contador em Aracaju

20/09/19 - 16:38:50

Evento acontece nos dias 23 e 24 e tem por objetivo discutir a contabilidade digital

Por: Suzy Guimarães

A Faculdade UNINASSAU Aracaju promove nos dias 23 e 24 de setembro, a partir das 19h, a Semana do Contador. O evento acontece no auditório da Instituição e tem por objetivo mostrar a evolução da carreira que hoje é 100% digital. A semana do contador contará com palestras seguidas de debates e mesa redonda.

O objetivo do evento, que está sendo realizado pelo curso de Contabilidade da UNINASSAU, é desenvolver um perfil do contador, no que há de mais atual na carreira, com palestras voltadas para a tecnologia no sentido de que os alunos consigam entender o processo da nova contabilidade. A faculdade estará oferecendo aos alunos a oportunidade de debater os temas, fazendo perguntas voltadas para a evolução da contabilidade.

De acordo com o coordenador do curso de Contábeis da UNINASSAU, Demerson Tavares, é preciso saber quem é o contabilista e o contador. “Há diferença entre o contabilista e o contador. O primeiro é um técnico e o contador possui formação universitária. O evento, contará com a presença do Conselho de Contabilidade e quatro palestrantes que vão abordar a contabilidade 4.0. Pretendemos com isso, fortalecer o curso e, nesse sentido, valorizar o perfil do contador diante do momento tecnológico que estamos vivendo”, ressaltou o professor da UNINASSAU.

Os interessados devem fazer a inscrição no site: extensão.uninassau.edu.br

Foto assessoria