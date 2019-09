Fapitec divulga resultado preliminar da primeira fase do Centelha

No total, foram aprovadas 200 ideias inovadoras. Na segunda fase, os foram selecionadas deverão elaborar um projeto de empreendimento, detalhando o plano de negócio executivo com o objetivo de demonstrar as chances da ideia gerar um bom negócio

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (Fapitec) divulgou nesta quinta-feira, 19, o resultado preliminar do Programa de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores (Centelha-SE). Foram aprovadas 200 ideias inovadoras para a segunda fase.

O prazo para interposição de recursos administrativos é até dia o dia trinta deste mês. O resultado final será divulgado no dia quatro de outubro. Lançado em junho deste ano, o programa Centelha teve suas inscrições encerradas no dia 30 de agosto com 579 ideias submetidas.

Na segunda fase os 200 proponentes que foram selecionadas deverão elaborar um projeto de empreendimento, detalhando o plano de negócio executivo com o objetivo de demonstrar as chances da ideia gerar um bom negócio.

Para a terceira fase serão aprovadas até 100 propostas, esta última etapa consiste no desenvolvimento de um projeto de fomento, com apresentação detalhada do orçamento e do planejamento de execução do projeto. Ao longo de todas as etapas são oferecidas capacitações para auxiliar o empreendedor a aprimorar sua ideia e desenvolver seu negócio.

Ao final, até 23 projetos serão contemplados, cada um com R$53 mil, não reembolsáveis, além de outros benefícios oferecidos por parceiros do programa. Ainda, durante seis meses, essas empresas passarão por um processo de pré-incubação com suporte e capacitação para transformar suas ideias em negócios de sucesso.

Para ter acesso à lista de aprovadosm acesse o site do Programa Centelha ou o site da Fapitec. Mais informações podem ser obtidas no setor de inovação da Fapitec: (79) 3259-3007.