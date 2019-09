Governador assina Lei do Posto imediato aos militares

20/09/19 - 11:30:51

Capitão Samuel comemora assinatura da Lei que possibilitou o retorno do Posto Imediato dos PMs e BMs da Reserva.

Chega ao fim o impasse do pagamento do Posto Imediato dos Militares da Reserva. Na manhã desta sexta-feira, 20, o deputado Capitão Samuel se reuniu com o governador Belivaldo Chagas e com representantes da categoria que acompanharam de perto a assinatura final da Lei que possibilita, de uma vez por todas, o retorno do Posto Imediato dos policiais e Bombeiros Militares da Reserva. Na segunda-feira, 23, será feita a publicação no diário oficial para que, finalmente, os valores sejam pagos.

A assinatura da lei foi acompanhada por representantes da Reserva remunerada, pelo Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Marcony e pelo sub comandante, Cel Paiva.

O Deputado Capitão Samuel abraçou a luta e diz que o sentimento é de objetivo alcançado. “Foram muitas conversas e finalmente atingimos o objetivo. Fico satisfeito pela conquista dos colegas e, certamente, continuaremos na luta para somar forças com a categoria, ressalta.

Segundo o Cel Marcony, esta é mais uma vitória da categoria. “Há um ano o governador Belivaldo Chagas se comprometeu com esse direito dos companheiros, que não saiu no primeiro momento, mas esta etapa foi vencida. Na segunda-feira os colegas da Reserva, de forma justa, estarão com esse direito garantido. Parabéns ao Capitão Samuel por mais uma conquista”, afirma.

Para o Sargento Moraes a palavra do momento é gratidão. “Quero agradecer a todos, especialmente ao Capitão Samuel que se engajou à nossa é graças a Deus estamos saindo daqui com no nosso direito adquirido. A tropa está feliz com essa conquista”, reforça.

Por Ane Isabele

Foto assessoria