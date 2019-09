HOMEM É ASSASSINADO E É QUEIMADO JUNTAMENTE COM O CARRO EM SOCORRO

20/09/19 - 06:36:50

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros e depois teve o seu corpo queimado dentro de um carro no Loteamento Guajará, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Moradores, assustados com os tiros e com o carro ainda em chamas, acionaram a polícia que se deslocou para o local, e lá encontrou um veículo sendo consumido pelo fogo e e dentro dele estava o corpo de uma pessoa sendo queimado.

As primeiras informações são de que foi visto um carro em alta velocidade, sendo perseguido por elementos em uma motocicleta e que, ao parar, foram disparados vários tiros contra a vitima e em seguida queimado.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foi acionado e ao debelar as chamas, foi possível verificar que se tratava de uma pessoa do sexo masculino.

A policia vai investigar o caso. Informações podem ser passadas através do 181 ou 190.