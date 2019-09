IML solicita presença de familiares para liberação de corpos

20/09/19 - 12:32:15

A unidade solicita que os familiares das pessoas listadas compareçam à unidade

O Instituto Médico Legal (IML) aguarda o comparecimento de familiares para a liberação de corpos que já foram devidamente identificados e encontram-se na unidade. O Instituto divulga a lista de corpos dos quais a família ainda não se apresentou para a retirada e que o IML precisa que compareçam na unidade.

Na unidade, estão os corpos identificados de acordo com o protocolo de identificação do IML, que usa a papiloscopia, odontologia, antropologia forense e DNA. As ossadas de anos passados estão sendo estudadas na antropologia forense, serviço instalado recentemente, que faz a análise de ossadas para estimar idade, sexo, estatura, ancestralidade, estudo da identificação, da causa e do tempo de morte.

Os familiares que podem realizar a liberação do corpo são os parentes de 1º grau, como pai, mãe, irmão ou irmã, filho ou filha; e cônjuge, esposo ou esposa.

Na lista seguinte estão os nomes dos corpos identificados dos quais o IML solicita a presença de algum familiar.

Pessoas identificadas aguardando família

– Leonel Silva Cruz, 55 anos (pais Fernando João da Cruz e Eunice Silva Cruz).

Pessoas com supostos nomes aguardando família para confirmação da identidade

– Márcio José dos Santos, 43 anos

– Felipe das Dores, 29 anos;

– Josival Mariano da Silva, 26 anos;

– Cristina Trajano da SIlva, idade aparente 50 anos;

– José Everaldo Belarmino da Silva;

– José Helio dos Santos, 34 anos.

Caso identificados por meio de Antropologia Forense / DNA, aguardando família para finalização

– Fábio Brune dos Santos;

– Cosme de Melo Santos;

– Alexander Nascimento Jesus;

– Maikian Saib Costa Santos.