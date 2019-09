Instituto Canto Vivo comemora Dia da Árvore com doação de mudas e feirinhas de trocas

20/09/19 - 06:15:39

Eventos acontecem entre 20 e 24 de setembro

O Instituto Canto Vivo está participando de diversas ações neste mês de setembro, em comemoração ao Dia da Árvore, que acontece no sábado, 21. Entre as atividades, as Feirinhas de Trocas.

Nesta ação, é possível trocar objetos usados por uma muda de planta, como temperos e flores. Os itens arrecadados são utilizados em bazares que geram renda para projetos de educação ambiental da instituição.

Os recursos também serão destinados à Clínica Veterinária Canto Animal, uma organização não governamental que tem como objetivo oferecer acesso facilitado a serviços como castração, vacinação e vermifugação para cães e gatos da população de baixa renda de Aracaju. A oferta de serviços veterinários a preços populares contribui para diminuir a incidência do abandono de animais e reduzir a proliferação de doenças na comunidade.

Confira a programação:

20/09, das 10h às 22h: Trocas de livros por mudas

Local: RioMar Aracaju

* 1 livro (exceto didáticos) por uma muda

21/09, das 11h às 13h: Doação de mudas de árvores da Mata Atlântica

Local: Home Center Ferreira Costa

21/09, das 9h às 12h: Feira de Trocas no Projeto Saúde no Parque

Local: Parque Augusto Franco (Sementeira)

* cinco itens usados (roupas, livros, objetos, etc. em bom estado) valem uma muda

23 e 24/09, 8h às 17h: Conexão Comunidade

Local: Shopping Jardins

* 1 livro (exceto didáticos) por uma muda

Foto assessoria

Por Jéssica França