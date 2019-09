MORADOR DE RUA É ESPANCADO ATÉ A MORTE NO FERNANDO COLLOR EM SOCORRO

20/09/19 - 10:40:52

Um morador de rua foi espancado até a morte por volta de 1 hora desta sexta-feira (20) no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que a vitima tinha o costume de dormir em um quiosque no Conjunto Fernando Collor e nesta madrugada ele foi localizado por policiais do 5° Batalhão da Polícia Militar, já ferido.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e ao chegar ao local conhecida como Praça da Creche, constatou o óbito da vitima.

O corpo não foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), mas ainda não foi identificado.

A polícia civil irá investigar a morte.