Nitinho "esquece" Emmanuel! Insegurança de tê-lo como "sombra" na PMA!

20/09/19 - 06:09:29

Depois da denúncia feita pelo Jornal da Cidade sobre o número de ausências dos vereadores de Aracaju, baseada em dados oficiais da própria Câmara Municipal, um assunto chamou a atenção deste colunista: a licença médica de 119 dias do vereador Evando Franca (PSD) que deve expirar em meados de novembro. O também vereador Elber Batalha (PSB) questionou isso na tribuna da CMA e vale ressaltar sempre que: se a licença tivesse sido de 121 dias (dois dias a mais), o suplente Emmanuel Nascimento (PT) teria que ser convocado para exercer o mandato interinamente e completar o quadro do parlamento.

É evidente que a decisão sobre o período de licença do vereador Evandro Franca passa por uma avaliação médica. Mas, como perguntar não ofende, por que não estendê-la por mais dois dias e permitir que a cidade volte a ter 24 vereadores e não apenas 23? Daí em diante este colunista começou a fazer algumas reflexões. Lhe chamou a atenção sobre a posição política de Emmanuel Nascimento. Pela lei isso não deveria pesar, mas e se ele fizesse oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB)? Mas nem isso! Emmanuel segue filiado ao PT e junto ao grupo desde sempre!

Se não corria o risco de com o afastamento de Evando Franca entrar um vereador a mais na oposição, qual seria o problema contra Emmanuel? Quem estaria “conspirando” contra ele? Em primeiro lugar, não custa lembrar que como “soldado do PT” o suplente sempre foi muito correto e próximo do hoje senador da República, Rogério Carvalho (PT), que, entre “idas e vindas”, horas aparenta ser adversário, horas se coloca como aliado do prefeito. A não ida de Emmanuel seria uma “resposta” do prefeito contra uma possível pré-candidatura do PT para a PMA em 2020?

Mas esse atestado de 119 dias trouxe outra reflexão a este colunista que, juntando uma informação aqui e outra ali, percebeu que há realmente alguém, possivelmente incomodado com um possível retorno de Emmanuel à CMA e talvez não seja nem Evandro Franca e, muito menos Edvaldo Nogueira, mas o atual presidente da Casa, vereador Josenito Vitale (PSD), o “Nitinho”, que está longe de ser um gestor pacífico para aquele parlamento. Costuma ser “parcial” quando seus interesses e da PMA não estão contemplados. Esta é a avaliação deste colunista…

E quem disse que interessa a Nitinho um Emmanuel Nascimento por quatro meses naquele parlamento? O ex-presidente exerceu sucessivos mandatos de vereador e, quando teve a “caneta nas mãos” promoveu a CMA como ninguém, ajudou e muito o então prefeito Edvaldo Nogueira, sem contar que tinha um relacionamento muito amistoso com a situação e, principalmente, da oposição. Havia uma relação de respeito, apesar das divergências. E, como em Aracaju todo mundo se conhece, Emmanuel ajudava os colegas, ouvia, aconselhava, atendia os pleitos. Seu gabinete era aberto a todos os vereadores…

Infelizmente Nitinho mudou, e mudou para pior! Crítico ferrenho de Edvaldo, hoje é um dos seus maiores defensores; deixou estremecer a relação política com João Alves Filho por conta de André Moura, mas em 2018 o aplaudia porque contemplava o atual prefeito com recursos; cansou de ser aconselhado por Emmanuel e hoje sequer atuou politicamente para ajuda-lo como suplente, para exercer um mandato com dignidade. Inseguro, talvez tenha receio de, com o petista na CMA, seus pares enxerguem nele alguém mais preparado, aberto e democrático. Talvez seja uma “sombra” que ele não queira por perto. A vida é um ciclo e a política é dinâmica…

Veja essa!

Não custa lembrar que o primeiro suplente da coligação é Camilo Santana (PT), filho do deputado federal João Daniel (PT). Ele está exercendo o mandato no lugar do vereador Antônio Bittencourt (PCdoB), que hoje responde pela Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.

E essa!

Bittencourt é uma indicação do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e deve voltar à CMA até abril de 2020 para poder disputar a reeleição de vereador. Nesse caso, Camilo Santana voltaria à suplência. Caso Evando Franca, que é do PSD, permaneça afastado do cargo, Camilo seguiria no parlamento normalmente e Emmanuel Nascimento fora.

Elber Batalha I

O vereador Elber Batalha (PSB) tem cobrado na CMA uma posição do presidente porque o parlamento está atuando com apenas 23 vereadores servindo ao povo de Aracaju. Elber enfatiza que respeita o momento de saúde que atravessa Evando Franca e é extensivo aos seus familiares, mas cobrou uma posição do presidente Nitinho.

Elber Batalha II

Para Elber, o vereador Evando Franca “não pode ser penalizado, até porque tem um longo histórico de serviços prestados à população. Por outro lado, é preciso entender que é preciso que a CMA tenha os 24 vereadores trabalhando, o que hoje não está ocorrendo”, disse.

Justiça a Evando

Este colunista reconhece a importância de Evando Franca para o parlamento municipal. Foram sucessivas eleições, sem questionamentos jurídicos e, mesmo sem uma participação efetiva na tribuna, ele conseguia ter seu nome lembrado junto ao eleitorado pelo trabalho que sempre exerceu junto às bases. Com o tempo ele conquistou o respeito de todos os pares. Mas a sua saúde também deve ser respeitada…

Missão Singapura I

Quando o então governador João Alves Filho viajou para a China em 2006, em busca de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) para o Estado, seu desafeto e hoje ex-governador Jackson Barreto ironizou a viagem dizendo que o “negão” no máximo só traria para Sergipe uma “fábrica de cavaco chinês”.

Missão Singapura II

Inspirado neste comentário, este colunista confessa que não vê a hora de reencontrar JB para que ele possa avaliar a viagem da atual vice-governadora, Eliane Aquino (PT), em uma imersão recente por Singapura, “para conhecer alternativas de combate à pobreza e melhora dos indicadores negativos”. Jackson poderá dizer qual a “fábrica” que a petista trará “do outro lado do mundo”…

Falando nisso

Já que o assunto é Missão Internacional, o Senado Federal está sendo representado a China e entre os senadores em busca de investimentos para o País e para o governo de Jair Bolsonaro o senador sergipano Rogério Carvalho (PT). O senador Flávio Bolsonaro (PSL/RJ) também faz parte da Missão.

Expectativa x Realidade

Enquanto esteve na China, Rogério focou em defender os governos do ex-presidente Lula e falou em avanços em turismo, gás e petróleo; por sua vez, o senador Flávio Bolsonaro traz uma boa notícia para o Rio de Janeiro: em algumas semanas a Petrobras e a petrolífera chinesa CNPC devem assinar acordo de retomada de obras no complexo petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ). Ainda este mês chega ao RJ uma equipe para fazer estudos de viabilidade.

Reforma da Previdência

O governador Belivaldo Chagas, que já assinou documento favorável à Reforma da Previdência, ainda não convenceu o aliado e senador Rogério Carvalho a votar a favor da proposta do governo federal. Um deputado da base do governador questiona: “como nós vamos votar a favor da Reforma nos Estados se o PT e Rogério são contrários e têm participação no governo?”. Eis a questão…

Fala Eliane!

A vice-governadora simplesmente “silenciou” sobre o tema “Reforma da Previdência” após a concordância do governador Belivaldo Chagas. Sergipe inteiro quer saber: Eliane vai acompanhar o “galeguinho” e “companheiro de chapa” com as “benesses do Poder” ou vai se somar ao PT e centrais sindicais que são contrários à Reforma? Tem que descer do muro…

“Aracaju travada”

Não apenas este colunista, mas a sociedade aracajuana está perplexa com a falta de iniciativa dos órgãos fiscalizadores em relação a obra de recapeamento da avenida Beira Mar, pela Prefeitura de Aracaju, que tornou um já complicado transito da capital em um verdadeiro “caos”. Os congestionamentos são enormes, enfadonhos, sem contar que com o combustível cada vez mais caro, ficar parado com o carro ligado é sinal de mais despesas.

Desrespeito

A obra do prefeito Edvaldo Nogueira serviu de “prato cheio” para seus adversários que estão solidários com a população, sobretudo quem faz uso do transporte coletivo. A obra é lenta, cansativa e extremamente desgastante. A PMA não quis gastar R$ 3 milhões a mais para fazer os serviços a noite, mas já anuncia o Projeto Verão 2020, um ano eleitoral.

Aracaju sem mobilidade

Na semana em que se comemora o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, eis que o prefeito Edvaldo Nogueira decide “travar a cidade” com esta obra na 13 de Julho. Neste 21 de setembro os deficientes, infelizmente, não têm muito o que comemorar. A falta de políticas públicas direcionadas, de mais compromisso do setor privado e de educação de setores da população são os principais desafios para quem tem alguma deficiência física. Lamentável.

CPI dos Shows I

O vereador Cabo Amintas (PTB) não conseguiu as assinaturas necessárias para instalar a CPI dos Shows na Câmara Municipal de Aracaju, mas conforme prometido, ocupou a tribuna para expor, através de fotografias, os vereadores que ficaram a favor e os contrários. Destacou Emília Corrêa (Patriota), Elber Batalha (PSB), Cabo Didi (Cidadania) e Lucas Aribé (PSB) que ficaram favoráveis.

CPI dos Shows II

Cabo Amintas em seguida nominou os demais vereadores que preferiram não assinar a CPI. “O povo de Aracaju tem que saber! Esse é meu trabalho e não estou aqui para julgar os colegas. Quem vai fazer isso é a população. Cada um sabe o caminho que vai trilhar na política e eu não sou covarde e já escolhi o meu caminho”.

Exclusiva!

O assunto é guardado em sigilo, mas este colunista tomou conhecimento que a Secretaria de Estado da Justiça está investigando, possivelmente dentro do sistema prisional, de arma de grosso calibre 12, que sumiu! Dentro da Pasta só se fala uma coisa: o “desaparecimento da escopeta”.

Feira Nova

É cada coisa que acontece em Sergipe! Por falta de pagamento por parte da Prefeitura de Feira Nova, os técnicos da Companhia Elétrica cortaram o fornecimento da eletricidade do mercado central e da rodoviária da cidade. Mas os impostos não deixam de ser cobrados à população, ou deixam?

Laranjeiras I

Sabem aquela confusão entre os servidores da Associação que administra o Hospital da cidade e o prefeito Paulão das Varzinhas? Não se sabe por quais razões, mas nessa quinta-feira (19), uma comissão esteve reunida com o ex-prefeito Juca Bala e apenas os vereadores da oposição.

Laranjeiras II

A informação é que a bancada do prefeito e o próprio, que nunca se ausentou dos debates e que sempre buscou ajudar, não foram convidados. Dentro da cidade o comentário é o possível vínculo de alguns servidores com o ex-prefeito. Não há problema de se reunirem, só não pode comprometer o atendimento à população por pura politicagem.

Ibrain Monteiro

O deputado estadual reforçou seu compromisso com o povo de Lagarto, em especial com a juventude, e apresentou uma indicação para o governador Belivaldo Chagas (PSD) solicitando a reforma em caráter de urgência da Escola Estadual Sílvio Romero, na sede do nosso município, que precisa de alguns reparos em sua estrutura física para melhor atender aos mais de dois mil alunos que a frequentam. “Acho que além de um ensino de qualidade, também precisamos oferecer boas condições de trabalho para os professores e o mínimo de conforto para a rede estudantil”.

Audiência Pública I

A Assembleia Legislativa de Sergipe vai promover uma audiência pública para debater sobre a situação em que se encontra a Citricultura do Estado, na próxima segunda-feira (23), a partir das 9 horas, no plenário. A iniciativa é do líder do governo na Casa, deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), em parceria com a Comissão Estadual da Citricultura.

Audiência Pública II

Na oportunidade será apresentada a Carta Aberta “Revitalização da Citricultura das Regiões Sul e Centro-Sul do Estado como resultado do debate e das demandas levantadas pelos representantes dos municípios da região. São esperados no evento o governador Belivaldo Chagas (PSD), o secretário de Estado da Agricultura, os secretários municiais da Pasta, além dos prefeitos dos 14 municípios das duas regiões citadas.

Citricultura

Além dos deputados estaduais, também são esperados para participarem do debate os 11 membros da bancada de Sergipe no Congresso Nacional (oito deputados federais e três senadores). Compõem a região citrícola os municípios de Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Itaporanga, Lagarto Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Tomar do Geru e Umbaúba.

Airton Santana I

O presidente da Asserpor, Airton Santana, não só confirmou sua presença como exaltou a luta da entidade ao longo de 10 anos em defesa dos produtores rurais. “Nossa região encontra-se ameaçada por uma série de fatores, que vão desde o endividamento dos produtores até a ocorrência de diversas pragas e doenças que têm reduzido a produção e a produtividade dos pomares”.

Airton Santana II

Ainda segundo Airton, o debate abrange uma região que já foi a mais próspera do Estado e que chegou a gerar mais de 100 mil empregos e hoje não gera 30 mil. “Tínhamos 70 mil hectares e hoje não temos 30 mil! A gente quer que saiam dos discursos, queremos ação! Todos estão convidados, o governador, deputados estaduais, nossa bancada federal, prefeitos e os órgãos do Estado e do Governo Federal ligados a este segmento. São 14 municípios e temos muitos deputados da região. Se não tem dinheiro, vamos até o presidente da República pedir o apoio.

Zezinho Sobral I

Por sua vez, o deputado Zezinho Sobral avalia que este debate será muito importante, para os prefeitos e produtores das regiões Sul e Centro-Sul do Estado. “Essa audiência tem o objetivo de convidar todos os deputados federais e senadores sergipanos para que eles destinem, das suas emendas pessoais, algum recurso para se trabalhar a questão da Citricultura e Fruticultura. Vêm 14 municípios focados clamando pela recuperação dessa região”.

Zezinho Sobral II

Zezinho Sobral enfatizou que os representantes da região se comprometeram em trazer uma proposta na segunda-feira e que irão solicitar da bancada federal os recursos necessários. “Por conta do déficit previdenciário, o Estado não reúne condições financeiras de fazer. Nós vamos buscar a captação de recursos federais. Essa é a proposta”.

Zezinho Sobral III

“A Emdagro vai trazer um plano e eles devem apresentar os custos disso e quanto poderá ser investido. Inclusive a responsabilidade pela convocação da bancada federal é dos mobilizadores do evento. Nós apoiamos, propondo a diversificação da citricultura e buscando novos rumos para o desenvolvimento dessas regiões”, completou Zezinho.

Congresso Estadual

O Cidadania 23, sucessor do PPS realizará neste sábado (21), às 9 horas, o Congresso Estadual para eleição da direção executiva permanente do partido em Sergipe. O evento acontecerá na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e contará com a presença de lideranças políticas de todo o estado que integram o Cidadania Sergipe.

Cidadania

Com presenças confirmadas do senador Alessandro Vieira, dos deputados estaduais Kitty Lima, Samuel Carvalho e Georgeo Passos, do presidente municipal do Cidadania em Aracaju Dr. Emerson, lideranças da capital e do interior do estado, e do líder da bancada do Cidadania na Câmara dos Deputados, Daniel Coelho, o evento é um convite aberto a toda população sergipana para conhecer de maneira mais aprofundada os valores e proposta do partido para construção de uma política renovada em nosso país em prol de uma sociedade mais justa e próspera.

Fachadas de Edvaldo

O prefeito Edvaldo Nogueira participou da reunião do Conselho Deliberativo do Sebrae, para apresentar a proposta final da nova Lei da Publicidade de Aracaju. O projeto é resultado de um longo processo de discussão entre a Prefeitura, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), e os setores empresariais para a construção de um consenso. A nova lei ampliará as possibilidades de uso das fachadas e dará maior prazo para que os comerciantes possam se adequar.

Proposta de consenso

O projeto de alteração na Lei da Publicidade elaborado pela Emsurb em parceria com os setor produtivo estabelece as seguintes normas para a concessão de isenções: fachadas com até 4 metros que utilizem área máxima de 2 m² com peso máximo de até 5 kg; fachadas entre 4 m e 6 metros que ocupem área máxima de 2,5 m² e peso máximo de 6,5 kg; fachadas entre 6 m e 8 metros, com, no máximo, 3,5 m² de espaço e peso máximo de 8 kg; fachadas entre 8 m e 12 m, com área máxima de 4,5 m² e até 10 kg de peso máximo; fachadas cujo comprimento seja superior a 12 metros, com a área máxima permitida de 5,5 m² e peso máximo de 12 kg.

Iluminação

No que diz respeito à iluminação, os engenhos deverão possuir estrutura própria de sustentação, com limite de 50 cm da fachada do imóvel (frontilight) ou do luminoso (backlight). Outra solicitação atendida pela Prefeitura foi em relação ao prazo para adequação das lojas. A partir do novo projeto, os comerciantes terão 90 dias para solicitar a adequação e 12 meses para realizar os ajustes, em caso de isenção da taxa.

Manuel Marcos I

O vereador Dr. Manuel Marcos (PSDB) cobrou a contratação de médicos pediatras e sugerir que os especialistas atuem nos postos de saúde dos bairros. “Muitas mães de família tem me abordado para reclamar e contar sobre a dificuldade em conseguir consulta com pediatra pelo Sistema único de Saúde (SUS)”, relata.

Manuel Marcos II

Na avaliação do parlamentar, o poder público deveria dar mais comodidade aos cidadãos e facilitar o acesso aos serviços de saúde. “Estamos andando na contramão do desenvolvimento. Antigamente, uma mãe tinha seu filho e já havia referência pra consulta com médico pediatra no seu bairro. Antes, cada posto contava com clínicas variáveis, isto é, tinha especialidades diversas. As coisas nesse estado e nessa cidade estão no sentido inverso, não há mais médicos especialistas nos postos”, pondera Dr. Manuel Marcos.

Assistência

Ele ainda reforça que “precisamos olhar para os filhos do povo assim como olhamos os nossos. Dando a melhor assistência e tratando com zelo. Afinal, o erário público é da população e ela precisa que os recursos sejam aplicados conforme as necessidades coletivas. Não assegurar a celeridade no atendimento pediátrico é uma falta de atenção dos gestores público, é condenar as crianças a ter um desenvolvimento comprometido por doenças”, completa.

Sesc Aparecida

Durante reunião do Programa LÍDER (Liderança para Desenvolvimento Regional) Alto Sertão Sergipano, em Nossa Senhora da Glória, a diretora regional do Sesc Aparecida Farias e diretor adjunto do Senac Marcos Barreto colocaram as ações do Sistema à disposição contribuindo na atuação do Programa nos municípios contemplados. O Programa LÍDER, criado pelo Sebrae, é um programa de mobilização, qualificação e integração de lideranças para alinhamento das demandas no plano regional e a convergência das políticas de fomento estaduais e nacionais, buscando contribuir com o desenvolvimento regional sustentável.

Alto Sertão

O Programa LÍDER Alto Sertão Sergipano é dividido em grupos e contempla nove municípios sergipanos: Canindé de São Francisco, Capela, Feira Nova, Gararu, Monte Alegre, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha. Tendo como público alvo empresários, gestores municipais e de entidades do terceiro setor com perfil de liderança e potencial de atuação junto à comunidade regional no processo do desenvolvimento sustentável.

Laércio Oliveira I

O projeto de Lei 4663/2016 relatado pelo deputado federal Laércio Oliveira na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados vai dar segurança jurídica ao Reate 2020 – Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres lançado pelo Ministério das Minas e Energia. Segundo o ministro Bento Albuquerque, a meta é duplicar a produção em dez anos, com o setor de gás crescendo a um ritmo maior que o do petróleo.

Laércio Oliveira II

A expectativa é que a produção em terra possa retomar os empregos gerados no setor. Laércio Oliveira destacou a importância da aprovação do Projeto também para o Estado de Sergipe. “É uma necessidade a exploração dos campos de petróleo e gás marginais e que a Petrobrás não se interessa mais. Tanto Aracaju, quando diversos municípios do Vale do Cotinguiba necessitam e muito que seja permitida a exploração o quanto antes pelas empresas privadas menores, para gerar emprego e renda, que tanto o nosso estado mais precisa”, disse.

Bento Albuquerque

“A produção até 2030, no mínimo, dobrará, saindo do patamar de 270 mil barris diários de óleo equivalente para 500 mil barris diários. Fruto da sinergia entre os programas Reate 2020 e o Novo Mercado de Gás, sairemos de um nível de produção de gás natural em terra de 25 milhões de metros cúbicos por dia para mais de 50 milhões”, afirmou o ministro Bento Albuquerque. Trata-se de campos marginais de petróleo que a Petrobrás não tem mais interesse de explorar.

João Daniel I

A decisão do governo federal de reduzir a presença da Petrobras na região Nordeste tem sido motivo de preocupação não apenas para os trabalhadores da estatal, mas à população e governadores. O petista denunciou o risco que isso representa à região. Ele alertou que a empresa está retirando suas unidades do mapa da região. “Estão desativando toda sua estrutura, retirando funcionários, fechando refinarias, vendendo, paralisando sua operação no Nordeste. Essa saída é uma ameaça real à economia da Região”, alertou.

João Daniel II

O parlamentar se somou ao posicionamento dos governadores do Nordeste, que em reunião realizada no último dia 16, em Natal (RN), divulgaram um documento público relatando a atual situação e as preocupações, em especial esta relacionada à Petrobras. João Daniel destacou que os governadores têm tomado uma iniciativa muito importante, mostrando as preocupações com o rumo tomado por este governo federal com as políticas estruturantes. Em nome do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, ele saudou os demais dirigentes dos estados nordestinos.

Propriá

Na cidade um dos assuntos mais comentados é o anúncio da reforma do Estádio Durval Feitosa pelo governo do Estado. A confirmação se deu após vistoria do engenheiro civil Dr. Valdir da Seduc (Secretaria de Estado da Educação) que foi acompanhado do secretário de Estado da Saúde e pré-candidato a prefeito em 2020 de Propriá, Valberto Oliveira. Há quem entenda que a vistoria e o anúncio de reforma do estádio tenha conotação política, uma espécie de campanha antecipada. Cabe aos atingidos denunciarem junto à Procuradoria Eleitoral…

It Consulting

Os terceirizados da Seplag, que trabalhavam pela empresa It Consulting, ainda não receberam do governo do Estado o valor de R$ 9 mil referente ao vale-alimentação. São 18 pais e mães de famílias que aguardam uma resposta positiva do secretario Jorge trindade. Dá para resolver essa “ligeiro” Galeguinho!

Edital Diversidade I

O Sinasefe Sergipe está em festa com o Edital Diversidade. Os projetos superaram e muito todas as expectativas. O amor e o respeito vem sendo semeados de forma rica e acessível a todos. Para comemorar, no dia 20 de setembro, às 17 horas, na sede do Sinasefe Sergipe, acontece a culminância, com a socialização dos resultados de todos os projetos. Às 19 horas, haverá a intervenção artística e cultural de Trava Nagô e um coquetel. O evento será aberto e acontecerá na sede do Sinasefe Sergipe, que fica na rua Estância, 1901, bairro Getúlio Vargas, em Aracaju.

Edital Diversidade II

Trava Nagô é um grupo de rap, hip hop e funk, composto por três travestis: Quésia Sonza, Stella Carvalho e Pérola Lavinny. Elas usam a música como forma de existência e resistência. O grupo foi formado no final de 2018, a partir do Projeto Conte. “O Conte é um site onde as pessoas são estimuladas a desabafar, contar suas histórias. Num evento, o idealizador deste projeto propôs que fizéssemos algo juntas”, disse Quésia. “Todas nós já fazíamos poesia e Pérola já cantava. Compusemos uma letra, usamos uma base instrumental e o resultado foi tão bom que decidimos criar o grupo”, comentou.

Home Angels I

Com mais de 160 franquias em todo o país e selo top 25 do Franchising Brasileiro na categoria Inovação, a Home Angels é uma empresa especializada em serviços relacionados ao cuidado de pessoas, ofertando profissionais formados para o atendimento em circunstâncias de transição ou definitiva. Em Sergipe, os responsáveis pela operação são os empreendedores Tânia Mara e Heitor Marques.

Home Angels II

Criada há 10 anos, a Home Angels atende crianças, adultos e idosos, de acordo com recomendações de cuidados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde. Entre os serviços da empresa estão o atendimento de idosos com limitações físicas ou que precisam de companhia, pessoas com Alzheimer, Parkinson ou em recuperação cirúrgica, vítimas de acidentes, mulheres grávidas ou crianças recém-nascidas. Os cuidadores da Home Angels prestam assistência emocional e física, auxiliando na rotina dos clientes. Mais informações, acesse a página da Home Angels no Instagram, em @homeangelsaracaju ou o site https://www.homeangels.com.br.

Passeio AEASE I

O passeio ciclístico da Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE), em parceria com a Federação Sergipana de Ciclismo (FSC), volta às ruas da capital sergipana em sua 4ª edição, no dia 06 de outubro, a partir das 9h na Sede da AEASE, localizada na AV. Beira Mar, 2.400, em frente ao Parque da Sementeira, na 13 de Julho. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através dos www.aease.org.br ou www.fsciclismo.com. br, de forma gratuita, sendo necessário doação de 1kg de alimentos não perecível.

Passeio AEASE II

Os trezentos primeiros inscritos ganharão uma camisa grátis para ser usada no evento.O percurso de 12 quilômetros tem um cenário inspirador. O passeio terá como local de partida a sede da AEASE, localizada na Av. Beira Mar, 2.400 em frente ao Parque da Sementeira. De lá, os ciclistas seguem pela Av. Beira Mar, passam pelos Arcos da praia de atalaia, retornam pela Coroa do Meio, passando em frente ao Shopping Rio Mar, voltam para a AEASE.

Simão Dias

O Rotary de Simão Dias realizará uma oficina de projetos no próximo dia 28. Os Distritos 4391 e o Rotary Club de Simão Dias estarão realizando a Oficina de Projetos para subsídios globais, com apoio da Clínica Prata de Odontologia e do Prepara Cursos. O Evento acontecerá no Auditório do Prepara Cursos – Avenida Alberto N. Inês de Oliveira, 343. Centro, Simão Dias, Sergipe. É necessário, para o bom andamento da oficina, levar seu notebook. Após a inscrição, será enviado a seu e-mail, o boleto referente. As inscrições serão aceitas até dia 24 de agosto, com vagas limitadas. Para maiores informações: [email protected]

