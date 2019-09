O desemprego em Socorro e a política populista da gestão Padre Inaldo, escreve Uilliam Pinheiro

20/09/19 - 16:43:34

As políticas de geração de empregos adotadas pela prefeitura de Nossa Senhora do Socorro não tem tido resultados positivos. Ao contrário, o desemprego aumentou em Nossa Senhora do Socorro em 2019. Esse retrato é mostrado pelos números divulgados pelo Ministério do Trabalho através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Segundo os dados de janeiro a julho de 2019, o município de Nossa Senhora do Socorro apresentou um saldo negativo de 452 empregos. Em outras palavras, Socorro perdeu 452 vagas de emprego nesse período.

Os tais movimentos EMPREGUE-SE promovidos pela gestão do prefeito Padre Inaldo ou estão errando nas estratégias adotadas ou são pura enganação mesmo.

As edições EMPREGUE-SE que a Secretaria Municipal de Trabalho de Nossa Senhora do Socorro tanto alardeiam pelos quatro cantos de Sergipe através da imprensa local não passam de uma política populista que busca manipular a esperança dos socorrenses aflitos por causa do desemprego, mas que não traz os resultados esperados.

O que se nota é muito recurso sendo gasto em marketing para passar a imagem de que a prefeitura está abrindo vagas de trabalho, entretanto os números do CAGED mostram outra realidade.

É necessário elaborar e executar políticas públicas de verdade na busca da geração de emprego e renda da população socorrense e não buscar ludibriar com ações de pouca efetividade.

O município de Nossa Senhora sofre com a falta de políticas efetivas de atração de empresas para o seu complexo Industrial, um dos melhores do estado. Os empresários instalados no complexo Industrial sofre com a precariedade da infraestrutura do local e a insuficiência de diálogos com a prefeitura na busca de soluções.

Fatores como esses tornam o município de Nossa Senhora do Socorro, um dos municípios com as maiores taxas de desemprego da região metropolitana de Aracaju.

É necessário estimular os arranjos produtivos instalados no município de Socorro como promover o comércio local, principalmente no conjunto João Alves e nos bairros do Parque dos Faróis e Jardim.