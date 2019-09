IML IDENTIFICA O CORPO ENCONTRADO QUEIMADO DENTRO DE CARRO EM SOCORRO

20/09/19 - 16:22:36

O corpo carbonizado e que foi encontrado por populares em uma na estrada de acesso ao Conjunto Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, foi identificado nesta sexta-feira (20) pela equipe de Odontologia Forense do Instituto Médico Legal de Sergipe (IML), como sendo de Lucas de Jesus Santos.

Segundo informações do IML, também foram encontrados cinco projéteis de arma de fogo no crânio da vítima que, após ser assassinado foi queimado dentro do carro, um Peugeot/207.

O crime – Na noite desta quinta-feira (19) populares acionaram a polícia que se deslocou para o local, e lá, encontrou um veículo sendo consumido pelo fogo e dentro dele estava o corpo de uma pessoa sendo queimada. As informações são de que foi visto um carro em alta velocidade, sendo perseguido por elementos em uma motocicleta e que, ao parar, foram disparados vários tiros contra a vitima e em seguida queimado. Ainda na manhã de hoje, peritos do Instituto de Criminalística identificaram a marca e modelo do veículo.