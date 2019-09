Padrasto e enteado são presos em flagrante portando cédulas falsas de R$ 10 e 20 reais

20/09/19 - 16:00:33

Dois homens foram flagrados na manhã desta sexta-feira (20), de posse de cédulas falsas. Foram apreendidas 16 notas falsas de R$ 20,00 e 36 notas falsas de R$ 10,00, totalizando R$ 680,00.

O flagrante foi realizado por uma guarnição do Grupamento Especial Tático de Motos da Polícia Militar (Getam) na Avenida Tancredo Neves, próximo do Posto Presidente. Os policiais avistaram duas motos conduzidas por motoboys em que os passageiros se encontravam muito nervosos e olhando para os lados.

Ao notarem a presença do Getam, uma moto se adiantou e outra permaneceu devagar. A partir disso, a guarnição da Polícia Militar se dividiu para interceptar as duas motocicletas conduzidas pelos motoboys e no procedimento de revista foram encontradas cédulas falsas nos bolsos das calças dos dois homens que estavam de carona.

Os dois presos (padrasto e enteado) têm passagem pela polícia por furto envolvimento comdrogas. Ao ser encontradas as notas visivelmente falsas foi dada voz de prisão e foram encaminhados para Polícia Federal para formalização do flagrante.

Os presos se encontram à disposição da Justiça Federal e responderão por crime de moeda falsa com penas previstas de três a doze anos de prisão, sendo que um deles responderá também pelo crime de resistência à prisão.

Com informações da PF/SE