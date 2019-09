PETROLEIROS REALIZAM UM MANIFESTO EM FRENTE A SEDE NA RUA DO ACRE EM ARACAJU

20/09/19 - 09:23:08

Servidores da Petrobras se mobilizaram e realizam uma manifestação na manhã desta sexta-feira (20) em frente à sede da empresa localizada na rua do Acre, no Conjunto Costa e Silva em Aracaju, e levantaram a possibilidade de uma grande greve nacional dos petroleiros.

A diretoria do Sindicato dos Petroleiros de Sergipe e de Alagoas (Sindipetro), informa que existe uma forte tendência de uma greve nacional formatada, principalmente, pelos trabalhadores da Petrobras no Nordeste. Além disso, a categoria aponta para o prejuízo na cadeia produtiva do estado.

Os manifestantes informam ainda que o ato é para denunciar a entrega da soberania nacional a partir das 17 estatais que estão sendo vendidas a preço de banana, dentre elas os Correios, a Petrobras e a Eletrobras.