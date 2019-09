Polícia Civil investiga mortes de animais domésticos por envenenamento no interior

20/09/19 - 12:50:01

O delegado de políca do município de Tobias Barreto, Fábio Alan, está investigando a morte de pelos menos seis animais domésticos. As informações passadas por moradores, os gatos e cahorros estariam sendo mortos com veneno conhecido como “chumbinho”.

Ainda segundo os populares, os sintomas das mortes são parecidos, já que eles saem à rua e quando retornam, já estão agonizando. As mortes foram registradas na última semana e aconteceram sempre com as mesmas características, os animais saem da residência comem algo que encontram na rua e acabam morrendo.

Por conta dessa situação, os moradores registraram um Boletim de Ocorrência na delegacia local e um inquérito policial foi aberto para investigar o caso. A polícia pede ajuda a população com informações através do 181.

Recentemente, um professor da Rede Estadual, foi intimado para prestar esclarecimento na delegacia, após ser acusado de ter matado um gato em Tobias Barreto.

Com informações e foto de Elenilton Santos – o rapidão da noticia