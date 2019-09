Projeto Dom Távora é apresentado em encontro internacional promovido pelo FIDA

Investimentos e resultados de Sergipe foram mostrados durante evento, realizado na Bahia

As contribuições do Projeto Dom Távora para a agricultura familiar em Sergipe, com foco no acesso a recursos financeiros e mercado, foram apresentadas na última terça-feira, 17, durante o 1º Encontro de Líderes Rurais e Gestores de Projetos FIDA no Mercosul Ampliado. O encontro acontece em Juazeiro-BA, entre os dias 17 e 19 de setembro, no Grande Hotel Juazeiro, reunindo representantes de agências ligadas à ONU e a organizações que trabalham com o desenvolvimento da agricultura familiar na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. O evento traz como tema central a “Gestão da água para fins produtivos; Acesso a recursos financeiros e mercados; Monitoramento e Avaliação”.

Um dos objetivos do encontro é o fortalecimento da troca de experiências entre os projetos financiados pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) nos sete países participantes, com o intuito de melhorar a qualidade do diálogo com os representantes de organizações da agricultura familiar camponesa, funcionários do FIDA e gestores de projetos da instituição realizados nos países, fortalecendo as relações institucionais para alcançar melhores resultados das operações financiadas nos países.

Representaram o Projeto Dom Távora, o coordenador geral do projeto, Gismário Ferreira Nobre, e a Consultora em Monitoramento e Avaliação, Wilnara Amorim. A experiência sergipana foi apresentada no primeiro dia de evento e destacou, principalmente, os resultados das cadeias produtivas da ovinocaprinocultura, avicultura e artesanato. “Fizemos questão de mostrar exemplos significativos, inclusive com fotos, das principais cadeias produtivas apoiadas pelo Dom Távora, desdobramentos e efeitos de mercado que eles estão tendo. Na ovinocaprinocultura, por exemplo, destacamos a criação do Centro de Comercialização de caprinos e ovinos que está sendo montado no município de Carira e a Cooperativa UNICAPRI, de Poço Verde, que articula não somente a venda de animais, mas também do leite de cabra”, explicou Gismário.

O coordenador do Projeto Dom Távora destacou, ainda, o desempenho dos projetos de criação de galinhas e o desdobramento com a criação do entreposto de ovos de capoeira na região Centro Sul, além dos 15 projetos de artesanato apoiados nas regiões do Baixo São Francisco, Médio Sertão e Centro Sul do estado, que têm como resultado o fortalecimento de outra importante cadeia produtiva, a do turismo rural, fortalecida pelo acesso à comercialização proporcionada pela inauguração do Centro de Artesanato de Santana do São Francisco. “Em todos os nossos empreendimentos produtivos estão sendo valorizados aspectos como construção de rede de mercado, fortalecimento da agricultura familiar, garantia de produção agroecológica e participação efetiva de nosso público prioritário, como jovens, mulheres e comunidades e quilombolas”, enfatizou Gismário.

O 1º Encontro de Líderes Rurais e Gestores de Projetos FIDA se encerra nesta quinta-feira, 19, depois de vários debates sobre as experiências dos Estados, visitas de campo e discussões relacionadas ao Monitoramento e à Avaliação dos projetos, com ênfase nos seus resultados e efeitos econômicos. O evento é uma realização do FIDA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Programa Semear Internacional, Confederação de organizações de produtores familiares do Mercosul ampliado (Coprofam), Programa FIDA Mercosul Claeh, e Governo do Estado da Bahia, por meio do Projeto Pró-Semiárido.

Sobre o Dom Távora

Com data de encerramento prevista inicialmente para setembro de 2019, o Projeto Dom Távora foi prorrogado por mais 12 meses. É uma realização do Governo de Sergipe, em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), voltado para o Desenvolvimento de Negócios para Pequenos Produtores Rurais, com o enfoque na promoção e apoio a negócios rurais (agrícolas e não agrícolas) de produtores organizados em associações ou grupos informais, para fortalecer a agricultura familiar e reduzir a pobreza no meio rural sergipano. Sua área de atuação envolve os 15 municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mais baixo. Nos últimos quatro anos, o Dom Távora já investiu mais de R$ 41 milhões na realização de 132 Planos de Negócios comunitários, que beneficiaram diretamente 5.259 famílias.

