ROGÉRIO CARVALHO ESTÁ ENTRE OS DEZ MELHORES SENADORES DO ANO

20/09/19 - 13:01:54

O Senador é o único parlamentar sergipano a se destacar na votação popular.

Em seu primeiro ano de mandato, Rogério Carvalho (PT/SE) está entre os melhores Senadores do ano por votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2019. Ele recebeu 6.403 votos na internet. Foi o único parlamentar do estado de Sergipe a estar entre os mais votados.

O Senador Rogério Carvalho que está em uma missão oficial na China não pôde comparecer à festa da premiação, mas mandou uma mensagem agradecendo aos internautas, seguidores e ao povo brasileiro por acreditarem no trabalho dele.

“Estou numa missão parlamentar na China, defendendo os interesses do nosso país. E me sinto muito prestigiado porque esta premiação honra muito o estado de Sergipe. Obrigado, povo sergipano, por me concederem o nosso mandato no Senado Federal. ”, agradeceu o Senador.

A pluralidade partidária e ideológica marcou o Prêmio Congresso em Foco, que chegou à 12ª edição em 2019. A mensagem que fica é a defesa da política como um instrumento da democracia.

Sobre este posicionamento, o Senador Rogério Carvalho defendeu, ao contrário do que pensa o presidente Jair Bolsonaro (PSL), que a classe política não é um problema.

“Os políticos cumprem um papel de representar os diversos segmentos da sociedade, e isso consolida a democracia. Sem esta atividade não tem democracia. Negar a política é negar a própria democracia. ”

Além do Senador Rogério Carvalho, outros três senadores petistas se destacaram na premiação: Paulo Paim (RS), Jean Paul Prates (RN), e Paulo Rocha (PA).

Premiação

Os nomes de todos os vencedores do Prêmio Congresso em Foco 2019 foram anunciados na noite desta quinta-feira (19), em cerimônia realizada no Porto Vittoria Espaço de Eventos, em Brasília.

Veja a lista de premiados por VOTAÇÃO POPULAR:

1º Major Olimpio (PSL-SP) 37.504 votos

2º Alvaro Dias (Podemos -PR) 24.544 votos

3º Paulo Paim (PT – RS) 17.268 votos

4º Randolfe Rodrigues (Rede – AP) 11.431 votos

5º Soraya Thronicke (PSL – MS) 11.353 votos

6º Mecias de Jesus (PRB – RR) 8.948 votos

7º Jean Paul Prates (PT – RN) 7.492 votos

8º Paulo Rocha (PT – PA) 7.485 votos

9º Marcos do Val (Cidadania – ES) 6.837 votos

10º Rogério Carvalho (PT – SE) 6.403 votos

Por Candisse Matos