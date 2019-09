Secretaria da Educação de Aracaju lança I Concurso Artístico Literário para alunos da rede

Até o dia 14 de outubro, os alunos matriculados na rede pública municipal de ensino de Aracaju poderão se inscrever no I Concurso Artístico-Literário da Secretaria Municipal da Educação. Os interessados poderão competir nas modalidades desenho e poema, com trabalhos inspirados no seguinte tema: ‘O que se aprende e se ensina na escola’.

O material escolhido pela comissão julgadora será utilizado para ilustrar os ‘Cadernos de Orientações Curriculares da Rede Municipal de Aracaju’. O resultado será publicado no Prefeitura de Aracaju, além de informado por memorando às escolas.

“Os cadernos constituir-se-ão em diretrizes para as atividades de implementação dos currículos em cada escola, e certamente cumprirá melhor o seu papel por está sendo produzido pelos docentes da rede e porque trará expressões ou impressões do ensinar e do aprender produzidos por nossos estudantes”, afirma o diretor do Departamento de Educação Básica (DEB) da Semed, professor Manuel Prado, ao explicar o que são os cadernos e a importância dos trabalhos dos alunos na composição do projeto gráfico do material. Segundo o edital, as escolas constituirão uma Comissão Julgadora em cada unidade, que avaliará os trabalhos inscritos e selecionará um desenho e um poema para representá-las. Serão selecionados, ao todo, 35 trabalhos, sendo 27 desenhos e oito poemas.

A secretária municipal da Educação de Aracaju, professora Maria Cecília Tavares Leite, ressaltou o objetivo da iniciativa. “Queremos incentivar as crianças, adolescentes e adultos, matriculados nesta rede de ensino, a desenvolverem a sua capacidade criativa por meio da arte”, disse.

