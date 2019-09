Secretaria de Estado da Saúde através do SAMU realiza blitz educativa em Itabaiana

20/09/19 - 11:18:01

Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), realiza na manhã desta sexta-feira (20), uma blitz educativa na cidade de Itabaiana, em parceria com a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT).

As ações estão sendo realizadas em alusão à Semana Nacional de Trânsito. Estão sendo distribuídos adesivos da campanha ‘Sou amigo do SAMU e não uso telefone ao volante’ e encartes com dicas para uma direção mais segura.

Além disso, os profissionais dialogam com os condutores de carros e motocicletas sobre as boas práticas no trânsito.